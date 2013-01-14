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В США назвали победителей кинопремии «Золотой глобус»

14 января 2013 11:03
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Новости США. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Золотой глобус» - одной из самых престижных наград в мире кино. Лучшим драматическим фильмом стал триллер «Операция Арго», а его автор Бен Аффлек получил награду за лучшую режиссуру.

«Золотой глобус» за главную мужскую роль достался Дэниэлу Дэй-Льюису, сыгравшему в картине Спилберга «Линкольн», за женскую – Дессике Честейн – главной актрисе драмы «Цель номер один». Драма «Любовь» австрийского режиссера Михаэля Ханеке признана лучшим фильмом на иностранном языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кинопремии # Кино

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