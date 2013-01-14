14 января в Беларуси начали прием работ на конкурс мобильного кино

Новости Беларуси. Конкурс мобильного кино стартует сегодня в Беларуси. Принять участие в нем могут как молодежные видеостудии, так и авторские фильмы. Главное условие - работы должны быть сняты исключительно с помощью мобильного телефона.

А вот сюжеты для роликов начинающие кинематографисты могут придумать сами либо позаимствовать из реальной жизни. Благо, что номинации самые разнообразные: «Чудеса природы» и «Чудо-зверь», «Самое смешное кино» и «Актуальный репортаж». Работы для участия в конкурсе принимаются до 1 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.