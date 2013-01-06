Легендарному Адриано Челентано исполнилось 75 лет. Какой сюрприз для поклонников приготовил итальянец?

Новости Италии. Знаменитому певцу, актёру и режиссеру сегодня исполняется 75 лет. В последнее время Челентано нечасто появляется на публике, однако он по-прежнему востребован и любим.



Настоящий мужчина, настоящий итальянец. За его плечами – более 40 кинолент и столько же музыкальных альбомов, которые расходились по миру тиражом 150 миллионов экземпляров.

Челентано родился 6 января 1938 года на севере Милана, в семье выходцев из южной итальянской области Апулия. В детстве он не очень увлекался музыкой, тогда его привлекала профессия часовщика. Как ни парадоксально, но мировую известность Челентано принесла музыка, он прославился композициями практически во всех музыкальных стилях – от твиста до фолка.

Итальянцы называют его «молледжато», что в переводе означает «весь на пружинах». Пик популярности «молледжато» пришёлся на начало 80-х, когда на мировых экранах появилась незабываемая картина «Укрощение строптивого».

Накануне юбилея Адриано подготовил для своих поклонников небольшой подарок: в своём блоге разместил эксклюзивное видео. На нём ещё молодой Челентано пробуется на главную роль в фильме «Они шли на Восток».