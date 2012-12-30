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Британская актриса Кейт Уинслет сыграет свадьбу в космосе!

30 декабря 2012 17:03
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Новости Великобритании. Британская актриса Кейт Уинслет вышла замуж за миллионера Неда Рокнролла. Торжество состоялось в Нью-Йорке. Влюбленные сыграли свадьбу тайно и даже не позвали на церемонию родителей. Поздравить молодоженов в числе немногих гостей приехал Леонардо Ди Каприо, с которым Кейт Уинслет подружилась на съемках фильма «Титаник».

Продолжить торжество молодожены решили в космосе. Несколько часов они проведут в состоянии невесомости, с видом на земной шар. Необычный подарок влюбленным преподнес дядя жениха Ричард Бронсон. Известно, что стоимость одного билета – около двухсот тысяч долларов.

Кейт Уинслет стала знаменитой после премьеры фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона «Титаник» (Titanic, 1997), в котором она сыграла роль красавицы-аристократки Роуз в дуэте с Леонардо Ди Каприо. В 2009 году она выиграла «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Чтец». До этого Уинслет еще дважды – в 1998 и 2005 годах – номинировалась на премию американской киноакадемии как лучшая актриса года в фильмах «Титаник» и «Вечное сияние чистого разума».

# Кино # Звезды

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