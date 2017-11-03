«Он у нас один, родной, настоящий»: в Минске открылся международный кинофестиваль «Лістапад»

Новости Беларуси. 24-й международный кинофестиваль «Лістапад» вновь закружил кинолистья. Буквально час тому назад на сцене кинотеатра Москва состоялась торжественная церемония открытия форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красная ковровая дорожка, звездный актерский и режиссерский состав. Всего на форуме будет представлено 165 работ – 94 в конкурсной программе – из более чем полусотни стран. За 7 фестивальных дней киногурманы оценят работы на 5 площадках. Дефиле такого количества звезд на красной ковровой дорожке, ведущей на главное кинособытие года в Беларуси – каждый раз в лучших традициях. К нему – пристальное внимание от фотографов и стилистов. Образы режиссеров, сценаристов, актеров – предмет для обсуждений. На форуме появляется и Владимир Меньшов.

Владимир Меньшов, актер, кинорежиссер, продюсер:

Хороший фестиваль. Мне все белорусское нравится, товары белорусские нравятся.

Ольга Бурлакова, актриса, ведущая СТВ:

Он у нас один, родной, настоящий кинофестиваль. Для Беларуси это действительно событие. Не говоря уже о киноиндустрии нашей, которая переживает сейчас нелегкие времена. Мне кажется, мы сейчас стоим у истоков нового витка белорусского кино.

Открывает занавес знаменитого 24-го киномарафона в Минске «Аритмия» Бориса Хлебникова. Триумфатор 28-го «Кинотавра». Драма о талантливом враче, спасающем чужие жизни, напрочь забывшем о своей… Вердикт критиков – картина – кинематографический электрошок. Сюжет про маленького человека ХХІ века. Ну, и, конечно, лента о любви. Профессионалов на фестиваль приехало больше сотни. Впервые на минской киноосени и грузинка Русудан Глурджидзе. Ее дебютный фильм «Чужой дом» в рамках спецпоказа уже покорил мир.

Русудан Глурджидзе, член жюри основного конкурса игрового кино ХХIV Минского международного кинофестиваля «Лістапад», кинорежиссер (Грузия):

Я могу сказать, что фестиваль у вас изумительный. Это фестиваль, который показывает настоящее кино, которое мы любим и уважаем. Он известен в профессиональных кругах. И у него серьезный вес. Попасть в конкурсную программу этого фестиваля – это значит, что фильм успешный. Виктория Ходосок, СТВ:

Всего в этом году жюри предстоит выбрать победителей из 94 картин. Все они делятся на 4 секции – игровые, документальные, работы белорусских режиссеров и для детей. Впервые на «Лістападзе» наравне с традиционными титулами награду вручит и международное жюри за лучший дебют в номинации «Фильм как явление искусства». Оценят киногурманы и работы молодых белорусских режиссеров. В фестивальной программе представлено около 40 картин. Среди них – и Юлии Шатун. О своем «Завтра» она подробно рассказывает нам сегодня. Ее лента примет участие сразу в двух конкурсах фестиваля.