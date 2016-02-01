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Звезда «Влюбленного Шекспира» Джозеф Файнс сыграет Майкла Джексона в новой комедии

01 февраля 2016 08:05
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Новости США. Звезда «Влюбленного Шекспира» Джозеф Файнс подтвердил, что является наиболее вероятным кандидатом на роль короля поп-музыки в новой дорожной комедии, сообщает Toronto Sun.

Звезда «Влюбленного Шекспира» Джозеф Файнс сыграет Майкла Джексона в новой комедии-1


Фото. Джозеф Файнс

Фильм основан на истории, рассказанной личным секретарем Элизабет Тейлор.

11 сентября 2001 года Майкл Джексон во что бы то ни стало хотел попасть домой в Лос-Анджелес после концерта-трибьюта в Нью-Йорке. Для этого он арендовал автомобиль, на котором вместе с Марлон Брандо и Лиз Тейлор махнул в Калифорнию. Ведь из-за терактов были отменены все рейсы в Нью-Йорк и из Нью-Йорка. 

Звезда «Влюбленного Шекспира» Джозеф Файнс сыграет Майкла Джексона в новой комедии-4


Фото. Марлон Брандо / Брайан Кокс 

Компанию Файнсу составит его соотечественник британец Брайан Кокс в роли Брандо, а также звезда фильма «Бриолин» Стокард Ченнинг, которая сыграет Лиз Тейлор.

Звезда «Влюбленного Шекспира» Джозеф Файнс сыграет Майкла Джексона в новой комедии-7


Фото. Элизабет Тейлор / Стокард Ченнинг

Джозеф Файнс, комментарий:
Фильм непростой. Это комедия. Но это не тупой юмор, там есть целая история, возможно, городская легенда. Авантюрная картина весело и ненавязчиво показывает, что представляли собой Майкл и его друзья. Это захватывающая и драматичная история их отношений.

# Кино # Кино # Майкл Джексон # Марлон Брандо # Элизабет Тейлор

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