Звезда «Влюбленного Шекспира» Джозеф Файнс сыграет Майкла Джексона в новой комедии

Новости США. Звезда «Влюбленного Шекспира» Джозеф Файнс подтвердил, что является наиболее вероятным кандидатом на роль короля поп-музыки в новой дорожной комедии, сообщает Toronto Sun.



Фото. Джозеф Файнс

Фильм основан на истории, рассказанной личным секретарем Элизабет Тейлор. 11 сентября 2001 года Майкл Джексон во что бы то ни стало хотел попасть домой в Лос-Анджелес после концерта-трибьюта в Нью-Йорке. Для этого он арендовал автомобиль, на котором вместе с Марлон Брандо и Лиз Тейлор махнул в Калифорнию. Ведь из-за терактов были отменены все рейсы в Нью-Йорк и из Нью-Йорка.



Фото. Марлон Брандо / Брайан Кокс

Компанию Файнсу составит его соотечественник британец Брайан Кокс в роли Брандо, а также звезда фильма «Бриолин» Стокард Ченнинг, которая сыграет Лиз Тейлор.



Фото. Элизабет Тейлор / Стокард Ченнинг