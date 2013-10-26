В Могилеве открылся кинофестиваль «Туровская осень»

Новости Беларуси. «Туровская осень» в Могилеве. В культурной столице стартовала неделя, посвященная режиссеру - Виктору Турову. Жители города имеют возможность посмотреть знаковые работы в карьере народного артиста БССР и СССР. Среди них- «Я родом из детства», «Люди на болоте» и другие... Больше других зрители ждут художественную ленту «Через кладбище»... Она вошла в список сотни наиболее значимых фильмов мира по решению ЮНЕСКО.

«Туровская осень» - событие для города традиционное. Фестивалю уже 11 лет. Но каждый год в рамках кинонедели искусства находится место и для новых идей.

Людмила Белоусова, начальник отдела Могилевского государственного предприятия «Киновидеопрокат»:

Фестиваль не случайно прижился в городе, потому что это, все-таки, наш земляк. Все материалы, которые мы находим, интересны даже самим нам. И мы стараемся донести их зрителю. Из года в год он у нас очень интересно проходит.

Свой путь в искусстве Виктор Тимофеевич начинал на киностудии «Беларусьфильм». Международное признание получил в 65-ом после создания своего первого полнометражного фильма «Через кладбище» по повести Павла Нилина. Эта лента по решению ЮНЕСКО вошла в список 100 наиболее значимых фильмов мира.

Затем были другие работы: «Я родом из детства», «Сыновья уходят в бой», «Люди на болоте», «Война под крышами», «Переправа»... За 37 лет творческой жизни режиссер и сценарист Виктор Туров сОздал около 30 фильмов.

Ирина Лукашук, методист кинотеатра «Родина»:

Он создавал, снимал, творил всю жизнь. Его картины в составе золотого фонда белорусского и советского. Он снял 26 фильмов, все они удостоены высоких наград.

Открытие кинонедели совпало с днем рождения режиссера. В честь такого знакового события дочь Виктора Турова, ныне известный белорусский режиссер и аниматор Елена, привезла в Могилев новую картину. Музыкальный фильм-фэнтези «Киндер-Вилейское привидение», снятый в этом году.

Яна Федорова:

Мне очень понравился сюжет, все моменты.

Наталья Заремская:

Мне очень нравится, что это в Беларуси. Не часто такие фильмы увидишь.

Фестиваль продлится до конца октября. На протяжении недели в кинотеатрах города могилевчане смогут посмотреть работы великого режиссера. Не обойдется и без премьер на большом экране. Впервые во время кинонедели состоится показ фильма-сказки Виктора Турова «Горя бояться - счастья не видать», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.