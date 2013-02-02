Минская родственница Владимира Высоцкого поделилась белорусскими страницами из жизни звезды

Новости Минска. Надежда Федоровна Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор Белорусского государственного университета - не случайная обладательница звездной фамилии. Она приходится Владимиру Семеновичу дальней родственницей. Мама Надежды Федоровны – троюродная тетя Высоцкого.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Я сделала такую генеалогию, которую выверила по архивным документам и по всяким всевозможным публикациям. Значит, Шлион Гершевич – это прапрапрадед, его отец – Герш. И мой дед Сидор (и еще был Павел, их было трое) – родные братья. У этого Сидора было две дочери: одна Люба, а вторая – Анна. Вот Анна – это моя мама. А во главе всего стоит Хомка. А вот этот Хомка – это отец Герша, Сидора, Павла. И этот Хомка как раз происходит из Белосточины. Вот это Гобята, потом Шлиман, Герш переезжает в Белосток, Шлион переезжает уже в сельцо Пружанского района, потом Владимир Семенович младший переезжает в Брест, из Бреста – в Люблин, из Люблина – в Киев, из Киева – в Москву. А у Владимира Семеновича младшего уже Семен Владимирович – это непосредственно отец Высоцкого. Американские ученые все это раскопали, по архивным документам уточнили и мне перезвонили по этому поводу.

Их первое знакомство состоялось в Москве перед спектаклем. Тогда Высоцкий и узнал о белорусской родственнице.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Перед спектаклем встречаю на улице, говорю, что я вот такая-то такая-то, очень хочу попасть на ваш спектакль. Он говорит: «Высоцкая? Ну, интересная фамилия... Мы как-нибудь родственники?» - «Да, мама говорит, что мы какие-то очень далекие родственники» - «Ну, если далекие родственники – на контрамарку». Понимаете? Вот и все!

Немаловажную часть творчества Высоцкого занимали съемки в кино. К сожалению, к концу жизни он все реже снимается, а песни к фильмам не проходят цензуру. Тем не менее, побывал он и на «Беларусьфильме», где очень подружился с режиссером Туровым.

В этом доме на Интернациональной, 13 находится мастерская Надежды Федоровны. В один из своих приездов Владимир Высоцкий каким-то чудом узнал ее адрес и вместе с Туровым заглянул в гости.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Они приезжали сюда, приходили вместе, садились на так называемой кухне и играли здесь на гитаре, развлекались. Но в тот день, когда они пришли, мне было совершенно некогда. Я их здесь оставила, это была мастерская моего мужа с Колей Гончаровым. Я их оставила, а утром говорю Геннадию Михайловичу: «Подскочи в мастерскую, что там делается». А он говорит: «Мне сегодня некогда». И я прибегаю в мастерскую - дверь нараспашку, никого нет, бутылки валяются, в общем, обычная картина. Вот тогда он ушел и оставил на костях эти пластинки, он оставил вот это стихотворение, оставил еще какие-то вещи.

Эти неопубликованные стихи Высоцкого о непростой доле женщины, жены, написанные от руки самим поэтом, остались на кухне в старой мастерской на Интернациональной. Их Надежда Федоровна бережет как реликвию.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Он когда пришел, это была вообще картина. Он шел перед Туровым, очень торжественно нес коробку перед собой. И думаю, господи, что такое у него в коробке? Он открывает и говорит: «На». И дает мне эти туфли итальянские. Я говорю, померить надо, и мое удивление, что они оказались абсолютно мне по ножке. Мне недавно звонили из Москвы, просили на какую-то передачу, а я говорю, что сейчас не могу, у меня заседание кафедры. У меня тогда была одна идея: посмотреть, какой размер ноги у Марины Влади. Он тогда мне ее туфли отдал или купил? Меня этот вопрос все время занимал.

В 1978 году эти туфли итальянского производства, купленные за валюту, были большим эксклюзивом.

Надежда Высоцкая, доктор искусствоведения, профессор, лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Но грустный момент у меня в том, что он умер в день моего рождения. И я каждый год с 1980 года всегда вспоминаю, вспоминаю, что мне на год больше, а он на год уже спокойно уже лежит в земле. Я, к сожалению, не могла попасть на его похороны, но мне вскоре же прислали фотографию, она, кстати говоря, не опубликована. Это фотография его на Ваганьковском кладбище. Последние минуты перед погребением. Для нас это интересная фотография, потому что вы здесь видите отца Высоцкого, того самого отца, который в КГБ доложил о том, что Высоцкий – антисоветский элемент, женится на французской актрисе. А вот здесь впереди вы видите трех жен. Их гроб объединил. Но они не могли не придти.

Незначительный, но приятный факт: у Высоцкого белорусские корни. Его дед - родом из Бреста. Владимир Семенович написал более двадцати песен к белорусским фильмам и снялся в некоторых из них. Его имя останется не только в памяти белорусских почитателей: оно вписано и в историю нашего города, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.