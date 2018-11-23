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Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»

23 ноября 2018 08:02
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Новости США. В сети появился первый трейлер киноверсии мультфильма «Король лев». 

Фильм выйдет летом 2019 года. «Король лев» станет киноадаптацией одноименного мультфильма, который вышел на экраны в 1994 году. 

Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Walt Disney Studios»

В 1,5-минутом ролике показан культовый момент, когда львенка Симбу показывают обитателям саванны. Во фрагменте был использован саундтрек из классической анимационной работы. 

Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Walt Disney Studios»

Режиссером картины стал Джон Фавро, который уже становился автором похожей киноадаптации – в 2016 году на экраны вышла «Книга джунглей». Фильм стал коммерчески успешным. 

Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Walt Disney Studios»

В создании «Короля льва» принимают участие Элтон Джон, Дональд Гловер, Бейонсе, Чиветел Эджиофор. Отца Симбы – Муфасу – озвучит Джеймс Эрл Джонс, который подарил свой голос этому же персонажу и в мультфильме. 

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Классический «Король лев» стал одним из самых успешных фильмов студии Disney и одним из самых культовых. Мультфильм получил две премии «Оскар» и собрал в прокате более миллиарда долларов. 

Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»-10

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Walt Disney Studios»

# Кино # Кино # Бейонсе # Джон Фавро # Дональд Гловер # Фотофакт

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