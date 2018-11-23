Появился первый трейлер киноадаптации легендарного «Короля льва»

Фильм выйдет летом 2019 года. «Король лев» станет киноадаптацией одноименного мультфильма, который вышел на экраны в 1994 году.

В 1,5-минутом ролике показан культовый момент, когда львенка Симбу показывают обитателям саванны. Во фрагменте был использован саундтрек из классической анимационной работы.

Режиссером картины стал Джон Фавро, который уже становился автором похожей киноадаптации – в 2016 году на экраны вышла «Книга джунглей». Фильм стал коммерчески успешным.

В создании «Короля льва» принимают участие Элтон Джон, Дональд Гловер, Бейонсе, Чиветел Эджиофор. Отца Симбы – Муфасу – озвучит Джеймс Эрл Джонс, который подарил свой голос этому же персонажу и в мультфильме.

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Классический «Король лев» стал одним из самых успешных фильмов студии Disney и одним из самых культовых. Мультфильм получил две премии «Оскар» и собрал в прокате более миллиарда долларов.