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Щелкунчик и новый фон Триер. Критик советует, что смотреть в кино на этой неделе

06 декабря 2018 14:29
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Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает подростковая антиутопия от Питера Джексона, новое прочтение любимой рождественской сказки – Щелкунчика, фильм Ларса фон Триера, с которого во время премьеры в Каннах толпами уходили зрители, а также лирическая комедия по мотивам произведения Довлатова с Сергеем Безруковым в главной роли.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Хроники хищных городов

Щелкунчик и новый фон Триер. Критик советует, что смотреть в кино на этой неделе-1

Фото: imdb.com

В мире после апокалипсиса люди живут в мегаполисах, которые перемещаются и поглощают города поменьше ради ресурсов. Будущее суждено изменить Тому из Лондона, который случайно встречает бунтарку Эстер.

Антон Коляго:
Подростковые антиутопии – живой мертвец кинематографа. С каждым годом их принимают все хуже, и каждый год их выходит сразу несколько штук. Новый пост-дизельпанковый боевик от команды Питера Джексона (сам он написал сценарий и выступил продюсером) – самая безумная, и этим заразительная попытка встряхнуть жанр при помощи самоиронии и модных нынче отсылок к культовой фантастике 80-х и 90-х. А еще это действительно очень красиво.

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Щелкунчик и четыре королевства

В прокате с 8 декабря. 

Щелкунчик и новый фон Триер. Критик советует, что смотреть в кино на этой неделе-4

Фото: Disney

Юная Клара получается на Рождество необычный подарок, благодаря которому попадает в сказочные страны. Однако на пути девочку ждет еще одно королевство, в котором Кларе предстоит встретиться с Мышиным королем и его армией.

Антон Коляго:
Новое воспроизведение классической сказки Гофмана от Disney, сделанное в стилистике «Алисы в стране чудес» Тима Бертона. Визуально все сделано лучше некуда – викторианские платья и лакированный стимпанк выглядят даже слишком роскошно. А вот известный сюжет изменился не в лучшую сторону: события и герои смешиваются в непонятном калейдоскопе, фильм не может сконцентрироваться ни на одной из поднимаемых тем дольше 10 минут, а из образа Щелкунчика напрочь улетучился весь необходимый трагизм.

Дом, который построил Джек

Щелкунчик и новый фон Триер. Критик советует, что смотреть в кино на этой неделе-7

Фото: Zentropa

История серийного убийцы по имени Джек. Действие фильма происходит в Америке 70-х годов и показывает 12 лет из жизни мужчины. Сюжет охватывает пять шокирующих инцидентов из его биографии.

Антон Коляго:
Тот самый садистский опус Ларса фон Триера, с которого в Каннах толпами сбегали светские львы. Это автопортрет датчанина, разумеется, не буквальный – убивал он разве что частичку нашей души каждым своим фильмом. В «Доме» он занимается самокопанием и рассуждает об искусстве и творчестве с позиции злого гения, намеренно пошло и претенциозно, как будто одних жестоких сцен не хватает, чтобы разозлить зрителя. Сцены эти, кстати, не только страшные, но и смешные, и смех в зале – своего рода разоблачение: Триер успешно доказывает, что многие из нас сами в душе те еще маньяки.

Заповедник

Щелкунчик и новый фон Триер. Критик советует, что смотреть в кино на этой неделе-10

Фото: wdsspr.ru

Музыкант Константин сбегает от своих проблем в «Михайловское». Он безработный, периодически налегает на алкоголь и почти отчаялся. Его жена и дочь хотят уехать жить в Канаду, а Константин постоянно пытается понять, что и когда пошло не так.

Антон Коляго:
Экранизация одноименного романа Сергея Довлатова с Сергеем Безруковым, снятая женой Сергея Безрукова. От оригинала не осталось практически ничего – действие перенесено в наши дни, в музее Пушкина царит хипстерский сюрреализм, а жанрово это все – мюзикл с сильным уклоном в мелодраму. Безруков, кстати, поет вживую, и довольно неплохо.

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# Кинопремьеры # Кино # Антон Коляго # Ларс фон Триер

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