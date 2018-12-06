Щелкунчик и новый фон Триер. Критик советует, что смотреть в кино на этой неделе

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает подростковая антиутопия от Питера Джексона, новое прочтение любимой рождественской сказки – Щелкунчика, фильм Ларса фон Триера, с которого во время премьеры в Каннах толпами уходили зрители, а также лирическая комедия по мотивам произведения Довлатова с Сергеем Безруковым в главной роли. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Хроники хищных городов

Фото: imdb.com

В мире после апокалипсиса люди живут в мегаполисах, которые перемещаются и поглощают города поменьше ради ресурсов. Будущее суждено изменить Тому из Лондона, который случайно встречает бунтарку Эстер. Антон Коляго:

Подростковые антиутопии – живой мертвец кинематографа. С каждым годом их принимают все хуже, и каждый год их выходит сразу несколько штук. Новый пост-дизельпанковый боевик от команды Питера Джексона (сам он написал сценарий и выступил продюсером) – самая безумная, и этим заразительная попытка встряхнуть жанр при помощи самоиронии и модных нынче отсылок к культовой фантастике 80-х и 90-х. А еще это действительно очень красиво. Главный в Средиземье: лучшие фильмы Питера Джексона Щелкунчик и четыре королевства В прокате с 8 декабря.

Фото: Disney

Юная Клара получается на Рождество необычный подарок, благодаря которому попадает в сказочные страны. Однако на пути девочку ждет еще одно королевство, в котором Кларе предстоит встретиться с Мышиным королем и его армией. Антон Коляго:

Новое воспроизведение классической сказки Гофмана от Disney, сделанное в стилистике «Алисы в стране чудес» Тима Бертона. Визуально все сделано лучше некуда – викторианские платья и лакированный стимпанк выглядят даже слишком роскошно. А вот известный сюжет изменился не в лучшую сторону: события и герои смешиваются в непонятном калейдоскопе, фильм не может сконцентрироваться ни на одной из поднимаемых тем дольше 10 минут, а из образа Щелкунчика напрочь улетучился весь необходимый трагизм. Дом, который построил Джек

Фото: Zentropa

История серийного убийцы по имени Джек. Действие фильма происходит в Америке 70-х годов и показывает 12 лет из жизни мужчины. Сюжет охватывает пять шокирующих инцидентов из его биографии. Антон Коляго:

Тот самый садистский опус Ларса фон Триера, с которого в Каннах толпами сбегали светские львы. Это автопортрет датчанина, разумеется, не буквальный – убивал он разве что частичку нашей души каждым своим фильмом. В «Доме» он занимается самокопанием и рассуждает об искусстве и творчестве с позиции злого гения, намеренно пошло и претенциозно, как будто одних жестоких сцен не хватает, чтобы разозлить зрителя. Сцены эти, кстати, не только страшные, но и смешные, и смех в зале – своего рода разоблачение: Триер успешно доказывает, что многие из нас сами в душе те еще маньяки. Заповедник

Фото: wdsspr.ru