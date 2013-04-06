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Народному артисту России Станиславу Любшину исполнилось 80

06 апреля 2013 15:18
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Новости России. Народному артисту Российской Федерации Станиславу Любшину 6 апреля исполнилось 80. С юбилеем талантливого актера поздравил Президент Александр Лукашенко.

В искусство Любшин пришел сложившимся человеком  уже после службы в армии. Окончив  училище, он играл в «Современнике», а также  в Театре драмы и комедии на Таганке. В 1960-е  активно снимался в кино.

Всенародную любовь ему принесла роль разведчика Иоганна Вайса в  картине «Щит и меч». Популярными стали фильмы «Не стреляйте в белых лебедей», «Пять вечеров», «Черный монах» и «Кин-Дза-Дза».

По мнению критиков, Любшин скуп на жесты, но умеет выразить необходимую суть образа с помощью отдельных деталей. Часто говорят, что в его персонажей невозможно не влюбиться, они внушают доверие заключенной в них внутренней энергией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Российские актеры # Кино

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