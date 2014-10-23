Рене Зеллвегер, обладательница премии «Оскар», изменилась до неузнаваемости и шокировала поклонников

Новости США. Интернет-сообщество уже несколько дней обсуждает кардинальные изменения внешности американской актрисы Рене Зеллвегер.



45-летняя актриса появилась на публике после длительного перерыва, и, прямо скажем, поклонники ее не узнали. Звезду можно перепутать с Кэмерон Диаз, отмечает Mirror Online.



По словам специалистов, изменить разрез глаз и избавиться от пухлых щек Рене Зеллвегер могла лишь под ножом пластического хирурга.

Правда, хирургическое вмешательство сама актриса отрицает.

Рене объясняет изменения своей внешности «резкими переменами в жизни».



Рене Зеллвегер, актриса:

Я рада, что люди думают, что я выгляжу по-другому! Я живу другой, счастливой жизнью, жизнью, приносящей больше удовлетворения, и я в восторге, что, возможно, это проявляется. Возможно, я выгляжу по-другому. Но с кем это не случается с возрастом? Но я другая. Я счастлива.

«Современные технологии довольно совершенны. И если человек неопытный, то с первого раза он может и не отличить ни визуально, ни даже на ощупь, была пластическая операция или нет». Такой позиции придерживается белорусский пластический хирург Сергей Сербенков.

С его слов, пластическая хирургия была востребована и ранее, но и реклама, и СМИ, безусловно, делают свое дело. Что такое красота по-белорусски, и какие пластические операции чаще всего делают белорусские мужчины, смотрите видео.