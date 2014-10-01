Народная артистка России Татьяна Кравченко рассказала о роли Валюхи в сериале «Сваты» и творческих планах

Ранняя прогулка по парку заряжает бодростью на весь день! Поверьте! А лучше проверьте! Как всегда, день встречаем не одни, а в звездной компании! И на этот раз с Народной артисткой России - Татьяной Кравченко.

Татьяна Эдуардовна, а Вы любите гулять на свежем воздухе? Например, осенью в выходной день выезжать в лес за грибами?

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Не умею собирать грибы, и не делаю это. А гулять меня выводит моя собака. Хочешь - не хочешь, а приходится! Если бы не она, то я бы не гуляла, даже не выходила бы.

Мне почему-то кажется, что в жизни Вы такая же, как нашумевшая Ваша героиня Валюха из сериала «Сваты» - боевая, энергичная. Это так?

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Я доброжелательная, наверное, но насчет энергии - не такая. Она более энергичная. Мы , кстати, начинаем снимать продолжение. Седьмое...

Как вы обрадовали наших зрителей!

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Мы тоже обрадовались.

Это долгожданный для Вас фильм «Сваты». А почему?

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Я соскучилась... Хорошо жили, понимали друг друга, любили, ухаживали друг за другом. И роль мне эта нравится. Хочу посмотреть, что они написали там дальше.

А Вам не обидно, что Вы стали заложницей роли Валюхи? Ведь было столько хороших фильмов: «Пан или пропал», «Ширли-мырли», «Восьмое чудо света»….

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Нет, не обидно. Так получилось, что она - яркий персонаж. Меня стали помнить по фамилии, что я Кравченко. А до этого нет. Знали, что актриса. Улыбались, но фамилию не знали. Даже путали меня с Маринкой Голуб.

Татьяна Эдуардовна, Вам же ради актерской карьеры пришлось отказаться от собственной фамилии Яковлева… Что это за история?

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Много было Яковлевых. Меня Захаров попросил.

А почему Кравченко?

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Потому что это бабушки моей фамилия. Моя мама очень любит свою маму. Я ее никогда не видела. Решили так.

А что ближе сердцу - театр или кино? «Ленкому» Вы служите более 30-ти лет. А кино сделало Вас по-настоящему знаменитой и любимой «звездой».

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Кино — это совсем другая профессия. Мне тоже нравится сниматься . Кино дает популярность и деньги. Но театр почему ( многие артисты говорили, я повторюсь),- потому что ты видишь сейчас, сию секунду реакцию, и ты можешь, если что-то не получилось, в следующий раз поправить. А, если ты снялся в кино плохо, то это ужасно мучительно, и ты понимаешь, что уже ничего не сделаешь. Мучаешься потом, переживаешь…

А в жизни вы ранимый человек?

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Да.

А чем вас можно обидеть?

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Несправедливостью. И все. Вот, когда несправедливо, я обижаюсь.

Актеры очень эмоциональные люди. Вы, говорят, влюбчивая? Это так?

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Федор Добронравов… Нельзя было не влюбиться. Последняя моя любовь. Но он любит свою жену. Семьянин настоящий. Мы дружим. С любовью покончено. Хватит!

Кстати, в Минск вы приехали не просто так. Здесь Вы снимаетесь в фильме российского режиссера Владимира Краснопольского. Расскажите подробнее о вашей очередной роли и вообще о сегодняшней творческой жизни.

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Здесь мы снимаем фильм «Тася». Я Тасю играю. А приеду в Москву, мы антрепризу выпустим. «День космонавтики» называется. Очень смешная. А зимой начнем снимать «Сваты-7» Планы неплохие.

Работа работой. А как вы любите отдыхать?

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Лежать. Смотреть телевизор, читать книги, а потом в баню ходить. Массаж делать, плавать.

А в перерывах между съемками Вам удалось где-нибудь побывать у нас в Минске?

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Да. Я была в аквапарке. Какой у вас аквапарк! Я такого не видела. Просто замечательный. Там отдыхаешь. Там прекрасно!

Пожалуйста, утренние пожелания нашим зрителям.

Татьяна Кравченко, Народная артистка России:

Сразу не вскакивайте с постели. Полежите. Представьте все свои органы. Поцелуйте их. Там сердце, желудок… Все поцелуйте! Молитву можно почитать. Помогает. Потом размяться. Облиться холодной водой. Запастись терпением. И принимать все, что этот день вам принесет. Принимать, как благо.