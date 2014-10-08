Народный артист России Евгений Князев: Театральному институту имени Б.Щукина исполняется 100 лет!

Евгений Владимирович Князев - российский актёр театра и кино, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина. Народный артист России.

Евгений Владимирович, сегодняшнее утро Вы встречаете на съемочной площадке. Но так происходит не каждый день?

Евгений Князев, народный артист России:

Я с большим удовольствием вернулся в Беларусь. И вот уже которое утро мы ездим на съемочную площадку и снимаем здесь.

Как утро строится? Оно строится по-разному. Но чаще всего оно начинается с работы. Нужно быстренько спланировать день, чтобы успеть много-много чего сделать. Обычно с утра - это геркулесовая или гречневая каша, чай. И можно дальше куда-то торопиться. Работа начинается очень рано. Потому что моя жизнь включает в себя и педагогическую работу, и административную, и творческую… Следовательно, все надо успеть сделать в один день.

Вы один из редких актеров, который всю жизнь сохраняет верность семье и одному театру. В театре Вахтангова Вы служите уже больше 30 лет, и за это время не было ни одной отмены спектакля по Вашей вине. На чем держитесь?

Евгений Князев, народный артист России:

Нам как-то сказали наши учителя: «Отменой спектакля является только смерть!», поэтому как бы ты себя плохо не чувствовал, но ты обязан прийти в театр.

Ректорство - это одна из Ваших главных ролей?

Евгений Князев, народный артист России:

Они все роли главные. Как можно отделить роль отца-мужа от роли актёра и роли ректора? Я стараюсь относиться ко всем одинаково, уважительно. Вахтанговской школе - Театральному институту имени Щукина 23 октября исполняется 100 лет. Мы готовимся к юбилею. Заняты подготовкой.

Вы сами не с первого раза поступили в театральный ВУЗ. Почему решили не сдаваться?

Евгений Князев, народный артист России:

Конкурс был огромный! Когда я поступал, он был… ну, наверное, человек 300 на место. Да и сейчас тоже конкурсы очень большие!Когда после первой неудачи мне предложили: «Не оставляйте это, Вы все же должны поступать!». Но родители мне сказали: «Без помощи извне и если у тебя нет знакомств, связей, - ты никогда не поступишь!». Я поступил без всяких связей. И всем тем, кто хочет поступить, нужно дерзать - и мечта обязательно сбудется! Нужно иметь перед собой какую-то цель и к ней двигаться.

Помните, когда впервые появилась мысль: «Хочу стать актёром!»?

Евгений Князев, народный артист России:

В школе привели в театр. Посадили в зал. В театре я до этого ни разу не был до этого, не обращал на это внимание. Но привели в зал...

Вдруг погас свет, открывается занавес, и вижу там совершенно другую жизнь. Она мне так понравилась, показалась такой красивой и необыкновенной… Это какой-то другой мир! Потянуло туда. Я всё время думал: «Как бы мне туда попасть…».

Говорят, Евгений Князев - артист требовательный. Ему нужно, чтобы и роль нравилась, и режиссёр устраивал, и партнёры по площадке. Это так?

Евгений Князев, народный артист России:

Совсем не так. Я требовательно отношусь только к самому себе, и больше ни к кому. Потому что удача и все остальное в нашей профессии заключается в том, чтобы уметь найти возможность и контактность в работе с режиссёром. С любым режиссёром можно сработаться, сговориться…

Вы верите в Судьбу? Например, Владимир Краснопольский утвердил Вас на роль телепата в фильме «Вольф Мессинг» без проб. Это судьба, или это случай?

Евгений Князев, народный артист России:

Кто как хочет, так к этому и относится. Наверное, это судьба. А может быть, и не судьба. Он же как мою судьбу испытывал: прежде чем предложить мне, посмотрел мои предыдущие работы, он видел мои фотографии. И сказал: «Этот человек тот самый, который мне подходит!». Я бы сказал так: