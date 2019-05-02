Новые кинопоказы в сетке вещания СТВ

Новости Беларуси. Сегодня в сетке вещания СТВ военно-драматический сериал Владимира Балкашинова – «Фронт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня в сетке вещания СТВ военно-драматический сериал Владимира Балкашинова – «Фронт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре сюжета разгар Второй мировой войны. Главная героиня – учёная Катерина Штур – работает на немецкий концерн «Ауэрге» и не осознаёт всей опасности своих научных разработок, панически боится гестапо и мечтает сбежать в безопасное место. В этом ей помогает, завербованный советскими спецслужбами Влад Вольный.
А с 6 мая СТВ начнёт показ 12-серийного исторического шпионского детектива Олега Фомина – «Смерш». Картина рассказывает о противостоянии секретной разведслужбы СССР и Третьего Рейха в годы Великой Отечественной войны.