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Новые кинопоказы в сетке вещания СТВ

02 мая 2019 08:00
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Новости Беларуси. Сегодня в сетке вещания СТВ военно-драматический сериал Владимира Балкашинова – «Фронт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые кинопоказы в сетке вещания СТВ-1

В центре сюжета разгар Второй мировой войны. Главная героиня – учёная Катерина Штур – работает на немецкий концерн «Ауэрге» и не осознаёт всей опасности своих научных разработок, панически боится гестапо и мечтает сбежать в безопасное место. В этом ей помогает, завербованный советскими спецслужбами Влад Вольный.

Новые кинопоказы в сетке вещания СТВ-4

А с 6 мая СТВ начнёт показ 12-серийного исторического шпионского детектива Олега Фомина – «Смерш». Картина рассказывает о противостоянии секретной разведслужбы СССР и Третьего Рейха в годы Великой Отечественной войны.

Новые кинопоказы в сетке вещания СТВ-7

# Кинопремьеры # Кино # Фотофакт

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