Паттинсон и Стюарт: Воскрешение чувств или пиар последних «Сумерек»?

Новости США. Заключительный фильм нашумевшей вампирской киносаги «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», стартовавший в международном прокате 14 ноября, установил рекорды на родине – в США. Как сообщает E!Online, ночные показы в пятницу обеспечили картине 30,4 млн. долларов, что на 200 тыс. долларов больше, чем год назад заработала предыдущая часть «Сумерек». Пока последняя часть саги о вампирах бьёт рейтинги мирового кинопоказа, исполнители главных ролей – Роберт Паттинсон и Кристин Стюарт раздают откровенные интервью, в которых признаются: любовь между ними не закончилась!

«А повод-то разорвать все отношения был! Да ещё какой!» – возмущены поклонники Паттинсона. Напомним, в июле американский журнал UsWeekly выпустил номер, на обложке которого было размещено интимное фото 22-летней Кристин Стюарт и режиссёра Руперта Сандерса под заголовком «Белоснежка и Охотник» (название фильма Сандерса, в котором снималась Стюарт). В тексте материала подчёркивается, что есть фотографии, на которых ясно видно, что актриса и режиссёр находятся в романтических отношениях. На последних фотографиях запечатлён момент встречи Кристен и Руперта в её автомобиле у заброшенного здания на окраине Лос-Анджелеса.

Кристен Стюарт публично призналась в измене и принесла свои извинения, но это не помогло возобновить отношения. Паттинсон собрал чемоданы и уехал из их дома в Лос-Анджелесе.

Кристен Стюарт, актриса (США):

Я глубоко сожалею о том, что причинила боль близким мне людям, и тем, на кого этот инцидент повлиял. Эта мгновенная слабость поставила под угрозу самое важное в моей жизни – взаимоотношения с человеком, которого я люблю и уважаю больше всего на свете. Я люблю Роба, я люблю его, мне так жаль...

Спустя несколько месяцев Паттинсон простил неверную. Во время одной из пресс-конференций в рамках промо-тура фильма «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» актёры заявили: сага закончилась, а отношения продолжаются, и это действительно потрясающе!

Кристен Стюарт:

Мы снялись в пяти фильмах и сыграли таких замечательных персонажей. Я уверена, что мы сможет подобрать себе еще что-то интересное. Поэтому я с удовольствием снимусь еще с Робертом. Это звучит ужасно, но я постараюсь быть честной. Я больше не могу быть Беллой. Я так увлеклась всем этим, что до сих пор волнуюсь, что же там происходит с главными героями. Если вы читали книгу, то заметите, что мы не слишком сильно отклонились от оригинала. Мы старались сохранить множество деталей, чтобы сохранить интригу». Надеемся, что последняя часть фильма понравится поклонникам вампирской саги!

Кристен настоящий профессионал, она всегда довольна своей работой на съёмочной площадке, раскрывает секрет Роберт.

Роберт Паттинсон:

Кристен всегда довольна собой! Я тоже не плакал в последний съёмочный день. Боюсь, никакой печали по поводу расставания с «Сумерками» у меня нет.



Кристен Стюарт:

У меня не было слёз и не было облегчения или печали, скорее лёгкое удивление. Я не устраивала сцен, громких прощаний. Нам нужно было хорошо доделать свою работу, нас всех ждали следующие проекты, и у меня было ощущение, что здесь мы уже сделали всё, что могли. Так уходить легко.

«Воскрешение» романтических отношений парочки исключительно ради промо фильма, уверены испанские журналисты. И, похоже, их домыслы подтвердились во время премьеры в Мадриде. Специалисты по невербальному общению проанализировалижесты актёров во время премьеры. Они заметили, что когда парочка обнимала друг друга, то их тела держались на расстоянии. Стюарт «отступила от возлюбленного на целых полшага»!

В стилях актёров далеко не всё гармонично. На премьеру в Великобритании Кристен появилась в джинсах и куртке-бомбере, в то время как Роберт был одет в элегантный костюм. Для премьеры в Мадриде девушка выбрала дизайнерское платье, а молодой человек появился в стиле кэжуал.

Паттинсон и Стюарт: бессмертная любовь или пиар последних «Сумерек»? Очевидно, ответ поклонники вампирской саги узнают уже после премьеры.