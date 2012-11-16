Александр Лукашенко поздравил актера Владимира Ильина с 65-летием

Новости Беларуси. Он не обладает внешностью и фактурой «звезды», но благодаря таланту стал одним из самых востребованных актеров постсоветского кино. Владимиру Ильину сегодня 65. С юбилеем народного артиста России поздравил Президент Беларуси.

Владимир Ильин родился в семье артистов, но в кино начал сниматься поздно. Первую роль – Романа из мелодрамы «Мой любимый клоун» Ильин сыграл, когда ему было уже под сорок. Однако он сразу же привлек внимание режиссеров, и с этого момента начал много сниматься. Настоящий успех Ильину принесла драма «Авария – дочь мента», где актер появился в образе сотрудника ГАИ.

Позже Владимир Ильин сыграл десятки ярких, запоминающихся образов в фильмах, которые уже стали классикой. Это «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Палата №6», «Высоцкий, спасибо, что живой». Большинство героев Ильина - положительные и «простые», что идёт от характера самого актёра, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.