На Каннском фестивале освистали фильм с Кристен Стюарт

17 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма «Персональный покупатель» с Кристен Стюарт в главной роли. На картину возлагали большие надежды, т.к. предыдущая совместная работа Стюарт с режиссером ленты Оливье Ассайасом «Зильс-Мария» получилась весьма неплохой и принесла девушке множество наград.

Но новый проект творческого тандема публика приняла крайне холодно и сопроводила показ ленты выкриками и «буканьем» из зала. Напомним, что «Персональный покупатель» о молодой американке с паранормальными способностями, которая живет в Париже и работает на знаменитостей.

Стоит отметить, что не все критики восприняли фильм в штыки – некоторые из них в твиттере хвалят и саму картину, и игру Кристен Стюарт.

«Забукивание» на Каннском фестивале не приговор, а довольно частое явление, сопровождающее многие достойные картины. Например, в 1976 году был освистан легендарный фильм Мартина Скорсезе «Таксист», который теперь входит в Золотую коллекцию мирового кинематографа. «Буканье» в сторону «Древа жизни» Терресна Малика не помешало фильму выиграть главный приз, а в прошлом году Канны оказали «теплый» прием картине Ганса Ване Сента «Море деревьев» с Мэттью МакКонахи в главной роли.