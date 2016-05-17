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На Каннском фестивале освистали фильм с Кристен Стюарт

17 мая 2016 17:38
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17 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера нового фильма «Персональный покупатель» с Кристен Стюарт в главной роли. На картину возлагали большие надежды, т.к. предыдущая совместная работа Стюарт с режиссером ленты Оливье Ассайасом «Зильс-Мария» получилась весьма неплохой и принесла девушке множество наград.

Но новый проект творческого тандема публика приняла крайне холодно и сопроводила показ ленты выкриками и «буканьем» из зала. Напомним, что «Персональный покупатель» о молодой американке с паранормальными способностями, которая живет в Париже и работает на знаменитостей.

Стоит отметить, что не все критики восприняли фильм в штыки – некоторые из них в твиттере хвалят и саму картину, и игру Кристен Стюарт.

«Забукивание» на Каннском фестивале не приговор, а довольно частое явление, сопровождающее многие достойные картины. Например, в 1976 году был освистан легендарный фильм Мартина Скорсезе «Таксист», который теперь входит в Золотую коллекцию мирового кинематографа. «Буканье» в сторону «Древа жизни» Терресна Малика не помешало фильму выиграть главный приз, а в прошлом году Канны оказали «теплый» прием картине Ганса Ване Сента «Море деревьев» с Мэттью МакКонахи в главной роли.

На Каннском фестивале освистали фильм с Кристен Стюарт-1


Фото: Оливье Ассайас и Кристен Стюарт

На Каннском фестивале освистали фильм с Кристен Стюарт-3


Фото: кадр из х/ф "Персональный покупатель"

На Каннском фестивале освистали фильм с Кристен Стюарт-5


Фото: кадр из х/ф "Персональный покупатель"

# Звезды # Фотофакт # Каннский кинофестиваль # калейдоскоп # Кристен Стюарт

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