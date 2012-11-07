На «Листопаде» продолжается показ конкурсных лент. Кого считают фаворитом?

Новости Беларуси. Тридцать семь мероприятий. Такова сегодняшняя программа кинофорума «Листапад». В основном конкурсе игрового кино — грузинская картина «Опекун», российская «Жить» и картина «Эстонка в Париже» совместного производства Эстонии, Франции и Бельгии. Сегодня же на суд зрителей - целый ряд российских документальных лент. Свой фильм «Тепло» сегодня вечером представит и белорусский режиссер Виктор Аслюк.

Грузинский режиссер Заза Урушадзе перед вечерним представлением своего фильма «Опекун» нашел время прогуляться по магазинам. Сувенирным. Больше всего гостя заинтересовала белорусская керамика. Отвлечь режиссера на интервью от работ наших мастеров оказалось не так то просто.

Заза Урушадзе, режиссер фильма «Опекун» (Грузия):

Мне очень понравилось здесь. И, наверное, я обязательно посмотрю город, потому что очень красиво, мне очень нравится.

Домой Заза Урушадзе планирует вернуться не только с сувенирами, но и с призом основного конкурса «Листопада». За ленту «Опекун» в этом году Урушадзе уже назвали лучшим режиссером на фестивале кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». По сюжету, главный герой выходит из тюрьмы после шестнадцатилетнего заключения.

Заза Урушадзе, режиссер фильма «Опекун» (Грузия):

Герой фильма не вписывается в эту жизнь, там другой образ жизни, другие отношения. В этом конфликт.

Конкурс молодого кино на «Листопаде» сегодня штурмует «Лоре» - лента совместного производства Австралии, Германии и Великобритании. Действие картины разворачивается в сорок пятом году в Германии. Родители девушки по имени Лоре арестованы. Она вместе с четырьмя младшими братьями и сестрами девятьсот километров идет пешком по стране, чтобы добраться до бабушки.

Кристин Уокер, председатель жюри конкурса «Молодость на марше» Минского международного кинофестиваля «Листапад-2012» (США):

Когда мы еще только обсуждали мое участие в фестивале, меня предупредили, что судить будет очень нелегко. Мне предложили возглавить жюри конкурса молодых фильмов, я с радостью согласилась. Но, честно скажу, на тот момент я и не представляла, насколько сложным будет выбор. Все ленты, как на подбор, удивительные!

Представить публике свое документальное творение с простым названием «Лёша» сегодня на «Листопад» приехала и российский режиссер Елена Демидова. Ее фильм родился спонтанно. В 2010 году Елена вместе с волонтерами поехала отвозить гуманитарную помощь в пострадавшие от лесных пожаров точки России.

Елена Демидова, режиссер фильма «Лёша» (Россия):

Деревня постепенно вымирает, там осталось 8 бабушек, дачники и вот этот Леша. Мы договорились с ним просто пройти по деревне, тем более, что он сказал, что на пепелище, там где его дом, кошка и собака, которых просто некуда девать. И дальше было кино.

Главный герой провел режиссера по своей сгоревшей деревне. На его воспоминаниях и строится фильм, снятый практически на одном дыхании.

Очередной день «Листопада» этим вечером завершат сразу две картины основного конкурса игрового кино - «Эстонка в Париже» совместного производства Эстонии, Франции и Бельгии, и российская картина «Жить». А вот конкурс «Молодость на марше» подведет свои итоги уже завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.