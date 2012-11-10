Победители «Листопада-2012»: золото - белорусскому фильму, бронза - польскому

Новости Беларуси. В Малом зале Дворца республики прошло торжественное закрытие 19-ого Минского международного кинофестиваля. На церемонии уже озвучили имена обладателей главных призов.

Приза Президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» удостоен режиссёр российской картины «Частное пионерское» Александр Карпиловский. Гран-при завоевала картина Сергея Лозницы «В тумане». Всего за золото фестиваля боролись 13 фильмов - жемчужин современного кино. Серебро «Листопада» досталось румынской ленте «За холмами», а бронзы - приза зрительских симпатий - удостоена картина из Польши «Велосипед моего отца».

Что касается номинации «лучшая главная роль» и «лучшая роль второго плана», в этом году их объединили. Среди женщин победу одержали российские актрисы Яна Троянова и Ольга Лапшина. Лучшим актером фестиваля стал Михаил Месхи, исполнивший главную роль в грузинской картине «Опекун». Лучшая режиссура - российская картина «Жить». Гран-при за лучший документальный фильм получила сербская лента «Деревня без женщин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Адамович, председатель жюри основного конкурса документальных фильмов Минского международного фестиваля «Листопад-2012»:

Фильм, которому дали главный приз, может конкурировать с любым игровым фильмом, это документальная кинокомедия. Он остроумный, точный, смешной и это очень интересно смотреть. Это алмаз.