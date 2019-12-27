Ржев. Что нам не показали в фильме о «ржевской мясорубке»?

Люблю военное кино. Когда на российском ТВ начали горячо и с маслом анонсировать фильм «Ржев», стал терпеливо ждать премьеру. Создателями была обещана вся правда о «ржевской мясорубке», как окрестили эту жуткую историю и русские, и немцы.

Премьера прошла. Логично, что фильм впервые показали в самом Ржеве. После чего в новостях рассказали, что кино жителям понравилось. Это еще больше разогрело желание посмотреть.

Сбылось. Что я увидел в «Ржеве»? Сразу предупреждаю тех, кто еще не смотрел: о ржевской операции, кроме посвящения, никаких упоминаний в фильме нет, как, впрочем, и о самом городе. А что же есть? В кино показан один эпизод войны. Морозная зима, блиндаж, окоп. Рота получила приказ выбить немцев из села Овсянниково. Никто не в курсе стратегического замысла, но приказы не обсуждают. Врага выбили, положив в землю полроты. Потом немцы отбросили наших. Но из штаба приказывают вернуть деревню. Командир упирается, так как знает, что на второй бросок у роты нет сил. Тогда начальство раскрыло бойцам «секретный план»: остатки роты своей атакой должны убедить противника, что это и есть основной удар Красной армии на данном участке фронта. И рота пошла. Такой вот военный анекдот. Всем смешно от фантазии сценариста.

Состав действующих лиц традиционный. Командир роты - крепкий русский мужик, бывший главный инженер шахты. Политрук – тщедушный интеллигентик Ефим Борисович, порядочный и в круглых очочках. Есть профессор философии, загнанный репрессиями в колхозные счетоводы, уголовник, крестьянин белорусского типа и вчерашний школьник. Конечно же, не обошлось без трусливого и хитроватого хохла, радующегося тому, что пуля попала в левую ладонь, и что теперь его наверняка спишут. Юный особист-параноик, видящий в каждом изменника родины и всегда готовый расстреливать. Удивительно, правда, как в военную драму забыли вписать красотку-санинструктора. А в общем, вполне предсказуемый для российского кино набор героев. Не напоминает ли экипаж танка из «Т-34»?

Теперь о том, чего зрители не узнали о событиях 1942-1943 годов под городом Ржевом. Хотели бы узнать обещанную правду, да не случилось. Говорят, не напиши Твардовский в 1946-м свое знаменитое «Я убит подо Ржевом, В безымянном болоте…», та солдатская трагедия, может, так и затерялась бы в архивах. Просто после войны не любили о ней говорить. Потому что вожди народа-победителя и военачальники не хотели вспоминать о своих решениях, ценой которых стали сотни тысяч загубленных солдатских жизней.

Нам не показали масштаба ржевской битвы. Масштабность боев есть в фильмах Сергея Бондарчука, на худой конец – у Никиты Михалкова. Но нынче батальные сцены, как видим, делаются скромнее. А ведь не похоже, чтобы в России стали меньше денег выделять на патриотизм.

На самом деле ржевское сражение – самое крупное во Второй мировой. Здесь было задействовано около 10 миллионов солдат с обеих сторон. Операции проходили на территориях 8 областей. Участвовали 5 фронтов, более 30 армий и корпусов. Длилась «мясорубка» 17 месяцев, днями и ночами.

Всё, о чем у нас молчали раньше и, к сожалению, не рассказали в фильме, можно сегодня прочитать в советских и немецких архивах, мемуарах. Пожалуйста, ознакомьтесь с подборкой цитат.

«Безвозвратные потери советской армии (убитые, умершие от ран и пропавшие без вести, включая пленных), в ходе ржевской битвы составили 605 984 человека. Из 20 тысяч жителей Ржева, оказавшихся в оккупации, в день освобождения, 3 марта 1943 года, осталось 150 человек. Из 5443 жилых домов уцелело 297». (Из исследования «Россия и СССР в войнах XX века» историка Г. Кривошеева).

«Варварские морозы жестоко преследовали войска. В своих тонких шинельках, с негнущимися отмороженными пальцами солдаты были не в состоянии нажать курок винтовки. Пулеметы отказывали - замерзало масло. Танки и двигатели разладились. Моторы не заводились. Особенно жестоко настигал свирепый мороз раненых. Уже при незначительной потере крови замерзали конечности, и многие раненые, которых можно было спасти, умирали ещё на перевязочных пунктах». (Из книги генерала Хорста Гроссмана «Ржев – краеугольный камень Восточного фронта»).

«Лето, жара, а впереди - вот такая «долина смерти». Она хорошо простреливается немцами. По ней проложен телефонный кабель — он перебит, и его надо быстро соединить. Ползешь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, испускают тошнотворный сладковатый запах разложения. Этот смрад неподвижно висит над «долиной». Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлетворной вони». (Из воспоминаний участника боев А. Бабкина).

"Примите мои самые горячие поздравления по случаю освобождения Ржева. Из нашего разговора в августе (1942 года - ред.) мне известно, какое большое значение Вы придаете освобождению этого пункта". (Из письма У.Черчилля И.Сталину). Кстати, Верховный главнокомандующий единственный свой выезд на фронт сделал именно в Ржев, когда город был освобожден. Это о чем-то говорит.

75-летие Победы. О ржевской битве можно было сказать больше. И кто остался лежать в тех безымянных болотах, и выжившие - достойны эпопеи. Жаль, что из фильма «Ржев» мы так и не узнали правды о тех событиях.

До сих пор кому-то неудобно?

Ваш В.Д.