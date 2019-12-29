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Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм

29 декабря 2019 09:20
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«Беларусьфильм» обрёл славу всесоюзной фабрики детского кино, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». В 1975 году здесь начинаются съёмки бессмертной картины, на которой выросли целые поколения, – «Приключения Буратино». Молодой московский режиссёр и не предполагал, когда брался за дело, что эта работа будет иметь такой успех. Ведь речь шла о сказке.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-1

                  

Наталья Бржозовская, бывшая жена Леонида Нечаева:
Лёня занял эту нишу, потому что лучше, чем он, никто не делал. Всё было на таком подъёме. И у Лёни получалось всё.

Наталья и Леонид познакомились за пару лет до начала съёмок. Девушка попала к Нечаеву на переозвучку фильма. Так завязалась дружба, которая закончилась свадьбой.

Наталья Бржозовская:
У него не было телевизора, он к нам приходил. Как друг. Потому что не было у нас никаких – ни у меня на него планов не было, потому что я была ещё замужем, и у него на меня не было ничего, потому что он был женат. И он уехал. Вот тогда мы поняли, что мы друг без друга уже не можем жить.

Молодожёны решили остаться в Минске. Именно супруга всегда была рядом с Нечаевым на протяжении всей работы над фильмом. Проблем хватало. Первые возникли ещё на этапе сдачи сценария.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-4

Изольда Кавелашвили, редактор, сценарист:
Сценарий был не готов. И Лёня взял – кукольный фильм был «Приключения Буратино» – первую страничку убрал и представил этот сценарий, и так запустил. Очень похоже, очень много. Даже костюм Буратино из того фильма.   

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-7

Изначально актёрский состав предполагался совсем иным.

Так, роль Карабаса должен был сыграть купаловец Роман Филиппов. Однако из-за его чрезвычайно добрых глаз в роли злодея актёру отказали.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-10

Так в картине появился Владимир Этуш. Он был настолько убедителен, что дети по-настоящему ополчились против него, и не упускали момента запустить в него шишкой, даже за кадром.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-13

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-15

Галина Бугара, начальник цеха подготовки съёмок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Карабас-Барабас, в этом костюме снимался известнейший актёр, наш любимый Владимир Этуш.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-18

Антонина Карпилова, музыковед, киновед, преподаватель:
Как он работал с актёрами, как он выстраивал мизансцены. Это настоящий телевизионный мюзикл. Да, можно придираться к каким-то шероховатостям. Но что главное для телемюзиклов? Чтобы была яркая музыка, чтобы действие вписывалось, соединялось с этой музыкой, чтобы просто интересно было смотреть.

Дмитрий Иосифов – Буратино – оказался в фильме совершенно случайно. Ассистент режиссёра киностудии заметил его в одном из столичных переходов и предложил прийти на пробы.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-21

В итоге 9-летнему Диме досталась главная роль. Кстати, он единственный из маленьких артистов в дальнейшем связал свою жизнь с кино.

Наталья Бржозовская:
Сначала на Арлекино его, потом попробовали грим – всё хорошо. Очень сложный грим.

Чтобы ребёнок сидел 4 часа на одном гриме… Этот нос приделывали. Молодой гримёр, и когда он сократил период грима с 4 часов до 2,5, это уже был большой прогресс.

Особо разогнаться не получалось. Бюджет телевизионного объединения был вдвое меньше, чем у художественного. Павильонные съёмки отработали в Минске, а затем уехали в Ялту.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-24

И пропали. От группы ни слуху, ни духу. Не на шутку встревожившись и разозлившись, директор телевизионного объединения выехала вслед за ними. И устроила разнос.

Изольда Кавелашвили:
Я говорю: «Раз вы не снимали здесь, будете всё снимать в парке Челюскинцев». Но они молчат, не объясняют, по какой причине. Я с 13 по 17 была, за эти 4 дня они сняли полкартины. Я улетела. Они не признались, по какой причине, все молчали.

Правда всплыла только в 2005 году, когда коллеги на 30-летие выхода картины встретились у Леонида Нечаева. Выяснилось, что работа застопорилась из-за того, что Ролан Быков и Елена Санаева отправились в круиз по черноморскому побережью.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-27

Однако, в целом, работа шла по графику. Маленькие актёры чрезвычайно полюбили режиссёра и даже называли его «папа Лёня».

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-30

Наталья Бржозовская:
У него была необычайная харизма, мужская харизма, которую чувствовали и женщины, и дети, и животные. Требовательный, хулиганистый. Все должны были делать то, что он хочет.

Особенно сложно дался эпизод в пруду, который соорудили специально для съёмок. Ноябрь, температура воздуха – около восьми градусов. Мёрзли все: и артисты, и съёмочная группа. Но сложнее всего приходилось девочкам-«лягушкам»: им с каждым дублем приходилось нырять в ледяную воду.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-33

Тогда Рина Зелёная вступилась за маленьких артисток, заявив, что если Нечаев потребует ещё один дубль, то она развернётся и уедет домой.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-36

Наталья Велевич, сотрудник натурной площадки РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
В конце у нас вот озеро, очень прекрасное место, этот мостик, где Тортилла плавала. Мостик был специально сооружён для съёмок этого фильма.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-39

На худсовете творилось невообразимое. Минкульт буквально трясло! Слишком уж сказочными получились персонажи! Но премьера всё же состоялась. Советские мальчики и девочки увидели сказку, которую впоследствии кинокритики назовут культовой, в первые дни нового 1976 года.

Наталья Бржозовская:
Работал в Минске, в Беларуси, а звание он получил в Москве. Он очень не мог этого принять, как это так – здесь он ничего не получил. Когда спрашиваешь: «Какие фильмы «Беларусьфильма» вы знаете?», – сразу говорят: «Детские, сказки».

Сегодня реквизит и костюмы актёров легендарного фильма – в хранилище киностудии. Многие из них не выдержали испытание временем, их предстоит восстановить. Но аккуратная курточка Буратино и эксклюзивное платье Мальвины до сих пор греют душу сотрудникам студии.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-42

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-44

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-46

Галина Бугара:
Кресло Карабаса-Барабаса. В таком виде сохранилось, в каком оно было изначально. Эта жилетка принадлежит папе Карло. Настоящая, оригинальная жилетка, в которой снимался известный актёр Николай Гринько. И вот эту жилетку мы нашли совсем недавно.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-49

 

И всё же личного счастья в Минске не  получилось. Режиссёр уедет в Москву. Но отношения с бывшей женой он будет поддерживать до последних дней. Несмотря на то, что после этого разрыва у него будет ещё не один брак.

Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм-52

Наталья Бржозовская:
Я любила его. Я разошлась с ним, любя. Это была мои инициатива, я его отпустила, потому что я не могла разрываться на несколько частей. Мне сейчас очень больно вспоминать. И он уехал в Москву. Здесь не было больше сценариев. Всё, закончилось время детского кино.

# Кино # Кино # Наталья Бржозовская # Изольда Кавелашвили # Галина Бугара # Антонина Карпилова # Наталья Велевич

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