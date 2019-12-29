Буратино 4 часа клеили нос, а Рина Зелёная вступалась за лягушек. Где и как снимали легендарный фильм

«Беларусьфильм» обрёл славу всесоюзной фабрики детского кино, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». В 1975 году здесь начинаются съёмки бессмертной картины, на которой выросли целые поколения, – «Приключения Буратино». Молодой московский режиссёр и не предполагал, когда брался за дело, что эта работа будет иметь такой успех. Ведь речь шла о сказке.

Наталья Бржозовская, бывшая жена Леонида Нечаева:

Лёня занял эту нишу, потому что лучше, чем он, никто не делал. Всё было на таком подъёме. И у Лёни получалось всё. Наталья и Леонид познакомились за пару лет до начала съёмок. Девушка попала к Нечаеву на переозвучку фильма. Так завязалась дружба, которая закончилась свадьбой. Наталья Бржозовская:

У него не было телевизора, он к нам приходил. Как друг. Потому что не было у нас никаких – ни у меня на него планов не было, потому что я была ещё замужем, и у него на меня не было ничего, потому что он был женат. И он уехал. Вот тогда мы поняли, что мы друг без друга уже не можем жить. Молодожёны решили остаться в Минске. Именно супруга всегда была рядом с Нечаевым на протяжении всей работы над фильмом. Проблем хватало. Первые возникли ещё на этапе сдачи сценария.

Изольда Кавелашвили, редактор, сценарист:

Сценарий был не готов. И Лёня взял – кукольный фильм был «Приключения Буратино» – первую страничку убрал и представил этот сценарий, и так запустил. Очень похоже, очень много. Даже костюм Буратино из того фильма.

Изначально актёрский состав предполагался совсем иным. Так, роль Карабаса должен был сыграть купаловец Роман Филиппов. Однако из-за его чрезвычайно добрых глаз в роли злодея актёру отказали.

Так в картине появился Владимир Этуш. Он был настолько убедителен, что дети по-настоящему ополчились против него, и не упускали момента запустить в него шишкой, даже за кадром.

Галина Бугара, начальник цеха подготовки съёмок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

Карабас-Барабас, в этом костюме снимался известнейший актёр, наш любимый Владимир Этуш.

Антонина Карпилова, музыковед, киновед, преподаватель:

Как он работал с актёрами, как он выстраивал мизансцены. Это настоящий телевизионный мюзикл. Да, можно придираться к каким-то шероховатостям. Но что главное для телемюзиклов? Чтобы была яркая музыка, чтобы действие вписывалось, соединялось с этой музыкой, чтобы просто интересно было смотреть. Дмитрий Иосифов – Буратино – оказался в фильме совершенно случайно. Ассистент режиссёра киностудии заметил его в одном из столичных переходов и предложил прийти на пробы.

В итоге 9-летнему Диме досталась главная роль. Кстати, он единственный из маленьких артистов в дальнейшем связал свою жизнь с кино. Наталья Бржозовская:

Сначала на Арлекино его, потом попробовали грим – всё хорошо. Очень сложный грим. Чтобы ребёнок сидел 4 часа на одном гриме… Этот нос приделывали. Молодой гримёр, и когда он сократил период грима с 4 часов до 2,5, это уже был большой прогресс. Особо разогнаться не получалось. Бюджет телевизионного объединения был вдвое меньше, чем у художественного. Павильонные съёмки отработали в Минске, а затем уехали в Ялту.

И пропали. От группы ни слуху, ни духу. Не на шутку встревожившись и разозлившись, директор телевизионного объединения выехала вслед за ними. И устроила разнос. Изольда Кавелашвили:

Я говорю: «Раз вы не снимали здесь, будете всё снимать в парке Челюскинцев». Но они молчат, не объясняют, по какой причине. Я с 13 по 17 была, за эти 4 дня они сняли полкартины. Я улетела. Они не признались, по какой причине, все молчали. Правда всплыла только в 2005 году, когда коллеги на 30-летие выхода картины встретились у Леонида Нечаева. Выяснилось, что работа застопорилась из-за того, что Ролан Быков и Елена Санаева отправились в круиз по черноморскому побережью.

Однако, в целом, работа шла по графику. Маленькие актёры чрезвычайно полюбили режиссёра и даже называли его «папа Лёня».

Наталья Бржозовская:

У него была необычайная харизма, мужская харизма, которую чувствовали и женщины, и дети, и животные. Требовательный, хулиганистый. Все должны были делать то, что он хочет. Особенно сложно дался эпизод в пруду, который соорудили специально для съёмок. Ноябрь, температура воздуха – около восьми градусов. Мёрзли все: и артисты, и съёмочная группа. Но сложнее всего приходилось девочкам-«лягушкам»: им с каждым дублем приходилось нырять в ледяную воду.

Тогда Рина Зелёная вступилась за маленьких артисток, заявив, что если Нечаев потребует ещё один дубль, то она развернётся и уедет домой.

Наталья Велевич, сотрудник натурной площадки РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:

В конце у нас вот озеро, очень прекрасное место, этот мостик, где Тортилла плавала. Мостик был специально сооружён для съёмок этого фильма.

На худсовете творилось невообразимое. Минкульт буквально трясло! Слишком уж сказочными получились персонажи! Но премьера всё же состоялась. Советские мальчики и девочки увидели сказку, которую впоследствии кинокритики назовут культовой, в первые дни нового 1976 года. Наталья Бржозовская:

Работал в Минске, в Беларуси, а звание он получил в Москве. Он очень не мог этого принять, как это так – здесь он ничего не получил. Когда спрашиваешь: «Какие фильмы «Беларусьфильма» вы знаете?», – сразу говорят: «Детские, сказки». Сегодня реквизит и костюмы актёров легендарного фильма – в хранилище киностудии. Многие из них не выдержали испытание временем, их предстоит восстановить. Но аккуратная курточка Буратино и эксклюзивное платье Мальвины до сих пор греют душу сотрудникам студии.

Галина Бугара:

Кресло Карабаса-Барабаса. В таком виде сохранилось, в каком оно было изначально. Эта жилетка принадлежит папе Карло. Настоящая, оригинальная жилетка, в которой снимался известный актёр Николай Гринько. И вот эту жилетку мы нашли совсем недавно.

И всё же личного счастья в Минске не получилось. Режиссёр уедет в Москву. Но отношения с бывшей женой он будет поддерживать до последних дней. Несмотря на то, что после этого разрыва у него будет ещё не один брак.