Белорусские мультипликаторы Елена Сульза и Светлана Задруцкая в программе «УТРО» на СТВ

Из всех важнейших искусств для нас является мультфильм. Некоторые взрослые, выйдя из детского, юного и молодого возраста, продолжают любить и смотреть мультфильмы.

Некоторые считают, что мультипликатор - это мужская профессия. Как вы пришли к этому искусству? Осуществили мечту многих, ведь с детства все хотят рисовать мультики...

Елена Сульза, мультипликатор:

Мы все время рисовали. Окончили училище, и пошло «по накатанной»… После училища я попала на «Беларусьфильм» на курсы художников-мультипликаторов.

Сложно ли быть мультипликаторами? Есть много жанров: пластилиновые мультфильмы, рисованные… Какой жанр вам наиболее близок?

Елена Сульза, мультипликатор:

Мы работаем в 2D-анимации и методом перекладки. Мы рисуем все на бумаге, делаем из этого марионетку и анимируем на компьютере.

Вы совмещаете режиссерскую и техническую работу. У вас два в одном?

Елена Сульза, мультипликатор:

Да, в нашем проекте мы - «люди-оркестры». В моем случае я и режиссер, и постановщик. Светлана, кроме того, что режиссер-постановщик, занимается еще и озвучкой...

Есть ли у вас какие-то режиссеры, на которых вы равняетесь?

Елена Сульза, мультипликатор:

Для меня это Хитрук. Это основатель советской анимации. Его так и называют «дедушка Хитрук».

Что сейчас происходит в вашей творческой жизни?

Светлана Задруцкая, мультипликатор:

Мы участвуем во многих проектах. Один из таких - проект на киностудии «Грибы». Это множество новелл, которые длятся в среднем где-то от полторы минуты. В ней задействовано очень много режиссеров. Этот проект наподобие российского проекта «Гора самоцветов». Очень мало людей, которые интересуются историей родной страны, хотя это очень важно. Наша цель не только развлекательная, но и познавательная. Каждый может посмотреть мультфильм и узнать что-то новое о своем городе и его гербе…