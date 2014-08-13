Лорен Бэколл, звезда фильма «Как выйти замуж за миллионера», скончалась от обширного инсульта

Новости США. Голливудская актриса Лорен Бэколл скончалась в США в возрасте 89 лет. По словам родственников кинозвезды, она ушла из жизни в результате обширного инсульта.

Актриса несколько раз становилась обладательницей премий Гильдии киноактеров США, «Тони» и «Золотого глобуса».

В 2009 году Лорен была удостоена «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе. Американский институт кино признал Лорен Бэколл одной из величайших кинозвезд в истории Голливуда.



Она снималась с Мэрилин Монро и Николь Кидман, а начинала карьеру в качестве фотомодели. Мировая слава пришла к Бэколл в 1940-е-50-е годы, сразу после того, как на экраны вышли фильмы «Большой сон», «Ки-Ларго», «Как выйти замуж за миллионера», «У зеркала два лица».

Лорин часто называли «хозяйкой норы» Крысиной стаи, команды деятелей американского шоу-бизнеса, которая группировалась вокруг четы Богарт. Лидерами были Фрэнк Синатра, Дин Мартин и Сэмми Дэвис.

Ее признавали иконой стиля. Всегда ухоженная и утонченная.

Она держала марку даже в 89! А несколько лет назад великий провокатор Джон Гальяно избрал Лорен Бэколл музой своей новой коллекции. На первый план, он вывел не только любимую красную помаду актрисы, но и тему нижнего белья. Тандем нежного кружева и плотных тренчей взорвал консервативные парижские подиумы. Убедитесь сами – смотрите видео.