Прямой эфир

«Бессоница 18+» для взрослых: что ещё покажут на фестивале «Анимаёвка-2018»?

25 октября 2018 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня в Могилёве открывается 21-й Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2018». В конкурсную программу вошло 18 белорусских мультфильмов, а всего на фестивале представлены 404 работы из 47 стран.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий методист отдела рекламы, связи со СМИ и методической работы Могилёвского государственного предприятия «Киновидеопрокат» – Людмила Карпова.

Как появилась идея такого фестиваля и кто его основные организаторы? Какие страны будут участвовать? Какие конкурсы будут на фестивале? Кто будет в жюри? Где можно будет все посмотреть? Что получат победители?

Подробности – в видеоматериале.

# Анимация # Кино # Людмила Карпова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они превратили безрассудного гедониста Фредди в чашку чая с молоком». Первые отзывы о фильме «Богемская рапсодия»
24 октября 2018 17:52

«Они превратили безрассудного гедониста Фредди в чашку чая с молоком». Первые отзывы о фильме «Богемская рапсодия»

Когда премьера. Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала фото со съёмок
23 октября 2018 11:18

Когда премьера. Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала фото со съёмок

«Як сiнячок да сонца лятаў» и 90 минут про зубров. Новые мультфильмы белорусских аниматоров
22 октября 2018 08:19

«Як сiнячок да сонца лятаў» и 90 минут про зубров. Новые мультфильмы белорусских аниматоров