«Бессоница 18+» для взрослых: что ещё покажут на фестивале «Анимаёвка-2018»?

Сегодня в Могилёве открывается 21-й Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка-2018». В конкурсную программу вошло 18 белорусских мультфильмов, а всего на фестивале представлены 404 работы из 47 стран.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – ведущий методист отдела рекламы, связи со СМИ и методической работы Могилёвского государственного предприятия «Киновидеопрокат» – Людмила Карпова.

Как появилась идея такого фестиваля и кто его основные организаторы? Какие страны будут участвовать? Какие конкурсы будут на фестивале? Кто будет в жюри? Где можно будет все посмотреть? Что получат победители?

Подробности – в видеоматериале.