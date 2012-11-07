Гран-при «Листопадик-2012» досталось российской картине «Частное пионерское»

Новости Беларуси. «Листопадик-2012» назвал своих победителей. Главный приз конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории получила лента российского режиссера Александра Карпиловского «Частное пионерское». Причём впервые в истории фестиваля сразу в трёх номинациях - гран-при, лучшая работа взрослого актёра и приз зрительских симпатий - самих детей.

Лучшим фильмом для юношества стал голландский фильм «Теория вероятности». Награду за лучшую детскую роль получил Рик Ленс из картины «Галчонок», Нидерланды. Специальным дипломом жюри отмечен эстонский мультфильм «Лотте и тайна лунного камня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ленкин, режиссер-аниматор, член жюри программы кино для детей и юношества «Листопадик-2012»:

Мы, на самом деле, тоже такие же зрители, как и все остальные. Только у нас статус такой, знаете ли, «ах, жюри». Ничего подобного! Мы тоже подвержены эмоциям, настроению. Может быть, мы чуть больше искушены, чем все остальные. Понимаете, дети, их не обманешь никогда. Они точно знают, что это – хорошо, это классно, это надо отметить! Поэтому наши мнения совпали.

А международный кинофестиваль «Листопад» продолжается. Имя обладателя гран-при назовут в день закрытия — 9 ноября.