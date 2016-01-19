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Крещение Господне в Беларуси: более 110 тысяч человек посетили храмы страны накануне

19 января 2016 07:33
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Крещение Господне. Считается, что вода в этот день обладает особыми целебными свойствами. Ее освещение совершается дважды – на Богоявление и в Крещенский сочельник. Храмы Беларуси накануне посетили более 110 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неотъемлемой частью этого праздника стало и купание в проруби, в которое церковь вкладывает особый смысл. Омовение — это, прежде всего, очищение духовное, но считается, что благодаря чудодейственным свойствам крещенской воды, можно избавиться от недугов и болезней. Проверить это на себе первые смельчаки смогли ещё накануне, нырнув в прорубь.

Медики не советует окунаться в ледяную воду людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, а также центральной нервной системы. Под запретом купание и для тех, кто, несмотря на таинство обряда, будет согреваться горячительными напитками.

# общество # Церковные праздники

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