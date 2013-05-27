На «Кинотавре» и Каннском кинофестивале состоялась премьера белорусского короткометражного фильма «Туфельки»

Одновременно сразу на двух кинофестивалях – «Кинотавре» и в Каннах состоялась громкая премьера белорусского фильма в международном масштабе. «Туфельки» - короткометражный фильм-драма, посвященный жертвам Холокоста.

Продюсер картины – Юрий Игрушин, убежден, что о катастрофе, в которой погибло более 6 миллионов евреев нужно рассказывать. Для нового поколения. По-новому.

Юрий Игрушин, продюсер:

Это скорее относится к авторскому кино и основная задача проекта - напоминать молодому поколению, говорить на языке этого поколения. Отсюда и формат короткого метра.

История, рассказанная в фильме, происходит в 30-е и 40-е годы 20 века и повествует о судьбе пары женских туфелек. Их путешествие начинается с витрины модного обувного магазина и трагически заканчивается в Освенциме. У фильма оригинальное режиссерское решение – в кадре присутствует только обувь. В сценарии совершенно нет диалогов – действие картины разворачивается под оригинальную музыку, созданную специально для этого проекта. Естественно, народные еврейские мотивы. Их исполняет симфонический оркестр.

Сейчас продюсеры этой картины находятся на Каннском фестивале. На днях был представлен проект этого фильма и подписаны договора о сотрудничестве.

Юрий Игрушин, продюсер:

Присутствовал продюсер из Англии. Он проявил очень большой инетрес.

Проект фильма «Туфельки» был представлен на одиннадцати фестивалях и уже завоевал 5 наград! Над ним будут работать признанные во всем мире специалисты, лауреаты премий «Оскар» и «Золотой Глобус». Обсуждается вариант съемки фильма со звездным составом – Наталии Портман и Милой Кунис. А знаменитый Стивен Спилберг окажет помощь в продвижении этой картины, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.