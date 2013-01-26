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Режиссёр «Аватара» Джеймс Кэмерон подозревается в плагиате

26 января 2013 16:11
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Новости США. Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон в очередной раз заподозрен в плагиате. Теперь его обвиняет человек по имени Эрик Райдер. Он уверен, что «Аватар» списан с его рассказа «KRZ-2062». Якобы компания Кэмерона обещала экранизировать рассказ, однако потом отказала автору.

Режиссёр Джеймс Кэмерон должен будет предъявить суду черновики сценария фильма «Аватар». Такое решение принял судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Алан Розенфилд.

Юристам Райдера позволят увидеть копии файлов с компьютеров режиссера. К слову, Райдер не первый кто пытается через суд доказать свои права на сюжет самого кассового фильма в истории кино. Писатель-фантаст Брайант Мур считает, что основа «Аватара» – его сценарии «Aquatica» и «Descendants: The Pollination». Писатель потребовал от режиссера и компании-производителя выплатить ему 2,5 миллиарда долларов.

# Кино # Звезды

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