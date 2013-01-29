Первые белорусские фильмы: «Лесная быль», «Проститутка», «Кастусь Калиновский»

Новости Минска. Современным пиарщикам на новую выставку Музея истории белорусского кино можно смело отправляться как на мастер-класс. Отечественную муви-летопись 1920-1930 годов прошлого века здесь листаешь, как познавательный журнал.

30 уникальных киноплакатов. Яркие кадры биографии не только хранят память о фильмах-первенцах, но и согревают авторской подписью. Литвак, Стенберг, Векслер, Хомов, Залесский - имена этих талантливых графиков и дизайнеров можно ставить наравне с режиссерами фильмов.

От конфликта времен в «Лесной были» и кровавой лошади, готовой затоптать пережитки прошлого до послереволюционной «В огне Рожденной». Неординарный конструктивизм художников мало кого оставлял равнодушным во времена кинобума. Историчность, идейность, художественность. Современные афиши явно уступают промо-гонку своим раритетным коллегам, ведь 100 лет назад именно они были главным механизмом продвижения кинокультуры.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

За этот период, 1920 -1930 годы, было снято на белорусской киностудии 60 художественных картин. К сожалению, ни одного образца подлинника киноплакатов того периода на территории Беларуси не сохранилось. В архивах Москвы, Санкт-Петербурга, где собраны полноценные коллекции, нам удалось отыскать 30 подлинников, копии которых представлены полноформатные, полноцветные на этой выставке.

Производство «Белгоскино» и «Советская Беларусь» - именно такие надписи можно увидеть на рекламных плакатах с 1924 по 1939 (и только спустя время их сменит «Беларусьфильм»). Своей технической базы у белорусского кинематографа не было, творческие группы квартировались в Москве и Ленинграде. Поэтому признать в немых историях родные места и Минск довольно сложно, но возможно.

Так, съемки первенца белорусского кинематографа, фильма «Лесная быль», проходили близ Минска, в поселке Прилуки, рядом с сохранившимся дворцом графа Чапского. Картина режиссера Юрия Тарича была экранизирована по повести белорусского классика Михася Чарота «Свинопас», и первоначально так и называлась.

События в фильме разворачиваются в 1920 году во время оккупации Беларуси поляками. Юный разведчик Гришка со своей бравой подругой Гелькой помогают партизанам выследить оккупантов и расправиться с врагами. Кульминация фильма – освобождение Красной армией Минска. По мнению ряда историков, этот эпизод снимали именно в нашем городе в районе дома профсоюзов и окружного дома офицеров. Вот на этом подъеме запечатлели сцену восставших против поляков минчан. Интересно, что массовые сцены в фильме играют настоящие крестьяне, не профессиональные актеры.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Приглашались и местные крестьяне, они должны были приходить в своих естественных одеждах. Их привлекали не только возможностью сняться в кино, но и послушать концерты, быть участниками специальных фейерверков, то есть съемочная группа превращала этот процесс в настоящий праздник.

Премьера «Лесной были» состоялась 25 декабря 1926 года на месте современного столичного театра имени Горького, в былом кинотеатре «Культура». Именно эта дата и стала днем рождения белорусского кино. «Первый национальный фильм» - такой заголовок пестрил в афишах и газетах того времени.

Удивительно то, что «Лесная быль» не по своей воле оказалась немым соперником фильма «Проститутка» или «Убитая жизнью», который снимался также в 1926 году. Споры о пальме первенства ведутся до сих пор, но для настоящих знатоков истории белорусского кино этот миф давным-давно испарился.

Премьера «Убитой жизнью» состоялась лишь в феврале 1927 в Москве, так как именно златоглавая сыграла роль Минска. И только когда лента вышла в прокат в Беларуси, минчане увидели эту социально-бытовую драму. Название «Убитая жизнью» и киноплакат с трагическим изображением главной героини Нади весьма красноречивы.

Это лента - психологическая драма, история трех девушек, которым по злому року судьбы приходиться торговать собой. К слову, во времена НЭПА в СССР проституция была, действительно, проблемой – более 60% советских мужчин были гостями публичных домов. Действовали социальные службы, при венерологических больницах, для дам легкого поведения создавали мастерские, что запечатлено в эпизодах фильма. Иногда лента и вовсе превращается в лекцию о статистике «любовных» заболеваний. Просветительский факт живо дополнил классовые распри между богатыми и пролетариатом.

Однако откровенно слабая игра актеров, перегруженность персонажами и отсутствие логических связей между эпизодами, настолько запутали сюжет картины, что ее участь не спас даже хэппи-энд. Критика в прессе. Возмущенные зрители покидали кинотеатры на 20 минуте фильма.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Именно в последний момент, чтобы хоть как-то спасти прокатную судьбу этого фильма, дали название «Проститутка». В свое время эта картина прошла практически незамеченной, судя по прессе того времени, она продержалась на экранах не больше одной недели.

А вот «Кастусь Калиновский» стал настоящим бестселлером белорусского кинопроката 1928 года. Его кассовые сборы побили все зарубежные и отечественные показы, которые проходили с начала 1920 годов в столичных кинотеатрах. За легендарным восстанием 1863 года и приключениями отечественного Робин Гуда публика наблюдала, затаив дыхание. Хотя вспомнить историю по фильму вряд ли получится, ведь его эпизоды не соответствуют настоящему ходу событий. Зато режиссер идеально подобрал актера Симонова на главную роль, мужественный и энергичный, он отлично передал образ Кастуся.

Зрелищные погони и трюки на лошадях, массовые драки, такой боевик, заправленный историческим пафосом. Белорусский экшн зрители оценили по достоинству. Интересно, что география фильма на царских поместьях и городе Пушкине не остановилась. Минчане увидели в «Кастусе Калиновском» родные улочки.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Финальные сцены казни Калиновского, которая , как известно, проходила в Вильно, но съемки проходили в Минске в районе Пищаловского замка. Так, и проход царских войск в городе снимался в Минске.

По соседству с «Калиновским» в зале музея красуются не менее уникальные плакаты к фильмам - образцы национального языка. Это лента-экранизация Якуба Колоса «Песни весны» и первая белорусская сатирическая комедия «Джентльмен и петух», сценой для которого стала деревня Бочейково Бешенковического района Витебской области в 1928 году.

Игорь Авдеев, руководитель Музея истории белорусского кино:

Старые картины немого периода для современного зрителя интересны и познавательны. Это своеобразная машина времени, с помощью которой переносимся на 80 - 100 лет назад. Даже игровые картины того времени снимались в подлинных экстерьерах и интерьерах, декорации почти не строили в то время, можно составить представление о том, какой был городской быт и быт крестьян того времени.

Приключения «Полесских робинзонов» и лирические комедии о любви…

Вдохновляться национальным кинематографом 1920 - 1930 годов в музее истории белорусского кино можно до конца марта, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.