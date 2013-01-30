Сегодня знаменитому режиссеру Леониду Гайдаю исполнилось бы 90 лет

Новости России. Гений юмора и смеха. Автору всенародно любимых комедий, знаменитому режиссёру Леониду Гайдаю сегодня исполнилось бы 90 лет. Его фильмы с удовольствием смотрят уже несколько поколений.

Мировую известность и всенародное признание ему принесли: «Пес Барбос и необычайный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию».

Всего 18 полнометражных картин — а коллекция даже не золотая, а бриллиантовая. Аудитория фильмов Гайдая - более 600 миллионов человек. Диалоги из его картин расхватывали на цитаты, которые сразу входили в широкий обиход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.