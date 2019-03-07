Капитан Марвел и корги королевы. Что смотреть в кино: советует критик
Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает история об одной из сильнейших супергероинь галактики, самая спорная премьера Венецианского кинофестиваля, фильм о тяжелом пути к примирению между отцом и сыном и мультфильм о любимом корги британской королевы.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Капитан Марвел
Пилот Кэрол Дэнверс столкнулась с представителями инопланетных рас. Это позволило девушке стать одним из самых сильных супергероев в галактике. Теперь Кэрол предстоит научиться владеть своими мощными способностями, чтобы сразиться с опасным врагом и спасти планету.
Антон Коляго:
Первый женский соло-фильм в супергеройской вселенной Marvel и ответная карта на вышедшую два года назад «Чудо-женщину» – об эмансипации и злых пришельцах в ретро-стилистике. Несмотря на актуальные тезисы, после суперхитовой «Черной пантеры» для сольных фильмов это скорее шаг назад, но все еще компетентно сделанная перемычка между остальными частями киновселенной с невыразительным экшеном, шутками по расписанию, рыжим котиком-мемом и милой Бри Ларсон, которой тут особенно нечего играть.
Вокс люкс
Девочка по имени Селеста выжила при стрельбе в школе, устроенной одноклассником. После этого Селеста написала песню и стала настоящей суперзвездой. Спустя два десятилетия карьера певицы идет на спад. Теперь звезде предстоит разобраться со своими проблемами и сохранить грань между настоящей жизнью и славой.
Антон Коляго:
Самая загадочная и спорная премьера минувшего Венецианского кинофестиваля. Ироничная, злая, блестящая и претенциозная притча о болезнях XXI века, в которой молодой актер-режиссер Брэйди Корбет (ему только-только исполнилось 30 лет, до этого он играл у Ларса фон Триера и Михаэля Ханеке) ставит в один ряд поп-культуру и терроризм. Легче всего это кино описать как что-то вроде «Черного лебедя» (Натали Портман почти повторяет свою знаменитую роль), встречающего «Звезда родилась» под саундтрек Sia.
Королевский корги
Любимый корги королевы Великобритании покидает Букингемский дворец, чтобы спастись от политических интриг. Теперь питомцу монарха предстоит узнать настоящую жизнь улиц Лондона.
Антон Коляго:
Бельгийский мультфильм от режиссера «Мухнем на Луну», «Стань легендой! Бигфут младший» и прочих неплохих, но затерявшихся в прокате попыток перещеголять Pixar и Illumination Studios. «Королевский корги» – это, в общем-то, почти что ремейк «Тайной жизни домашних животных», не слишком изобретательный и исключительно детский, хотя корги и английские дворцы – спасительный козырь для чего угодно.
Ван Гоги
Фото: instagram.com/exponenta.film
История о взаимоотношениях сына и отца. Отец – известный дирижер, а сын – неудачливый художник. Между ними сложные отношения. Однако когда у родителя обнаруживают смертельную болезнь – семья начинает тяжелый путь от ненависти до любви.
Антон Коляго:
Сергей Ливнев в 90-х считался одним из самых перспективных молодых, а потом вдруг на 20 с лишним лет перестал снимать. «Ван Гоги» – его большое режиссерское возвращение, трогательная лирическая и отчасти автобиографическая драма о незабытых детских обидах, творческих метаниях и о том, как жить, когда жить не очень хочется. Одну из двух главных ролей играет Алексей Серебряков, который, по словам режиссера, разрыдался, прочитав первые несколько страниц сценария.