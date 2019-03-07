Капитан Марвел и корги королевы. Что смотреть в кино: советует критик

Четверг – время кинопремьер. На этой неделе зрителей ожидает история об одной из сильнейших супергероинь галактики, самая спорная премьера Венецианского кинофестиваля, фильм о тяжелом пути к примирению между отцом и сыном и мультфильм о любимом корги британской королевы. Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго. Капитан Марвел

Фото: Marvel Studios

Пилот Кэрол Дэнверс столкнулась с представителями инопланетных рас. Это позволило девушке стать одним из самых сильных супергероев в галактике. Теперь Кэрол предстоит научиться владеть своими мощными способностями, чтобы сразиться с опасным врагом и спасти планету. Антон Коляго:

Первый женский соло-фильм в супергеройской вселенной Marvel и ответная карта на вышедшую два года назад «Чудо-женщину» – об эмансипации и злых пришельцах в ретро-стилистике. Несмотря на актуальные тезисы, после суперхитовой «Черной пантеры» для сольных фильмов это скорее шаг назад, но все еще компетентно сделанная перемычка между остальными частями киновселенной с невыразительным экшеном, шутками по расписанию, рыжим котиком-мемом и милой Бри Ларсон, которой тут особенно нечего играть. Вокс люкс

Фото: imdb.com

Девочка по имени Селеста выжила при стрельбе в школе, устроенной одноклассником. После этого Селеста написала песню и стала настоящей суперзвездой. Спустя два десятилетия карьера певицы идет на спад. Теперь звезде предстоит разобраться со своими проблемами и сохранить грань между настоящей жизнью и славой. Антон Коляго:

Самая загадочная и спорная премьера минувшего Венецианского кинофестиваля. Ироничная, злая, блестящая и претенциозная притча о болезнях XXI века, в которой молодой актер-режиссер Брэйди Корбет (ему только-только исполнилось 30 лет, до этого он играл у Ларса фон Триера и Михаэля Ханеке) ставит в один ряд поп-культуру и терроризм. Легче всего это кино описать как что-то вроде «Черного лебедя» (Натали Портман почти повторяет свою знаменитую роль), встречающего «Звезда родилась» под саундтрек Sia. Королевский корги

Фото: imdb.com

Любимый корги королевы Великобритании покидает Букингемский дворец, чтобы спастись от политических интриг. Теперь питомцу монарха предстоит узнать настоящую жизнь улиц Лондона. Антон Коляго:

Бельгийский мультфильм от режиссера «Мухнем на Луну», «Стань легендой! Бигфут младший» и прочих неплохих, но затерявшихся в прокате попыток перещеголять Pixar и Illumination Studios. «Королевский корги» – это, в общем-то, почти что ремейк «Тайной жизни домашних животных», не слишком изобретательный и исключительно детский, хотя корги и английские дворцы – спасительный козырь для чего угодно. Ван Гоги

Фото: instagram.com/exponenta.film