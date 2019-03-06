«Он даст новое видение зрителям»: в Беларуси снимут индийский боевик

Новости Беларуси. Что такое белорусский Болливуд? Узнаем скоро, когда на «Беларусьфильме» снимут индийский боевик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая договоренность достигнута. Продюсером картины будет известный актер из Болливуда. Нилеш Сахай знаком зрителям по роли в криминальной драме «Ангел». Он прилетел в Минск посмотреть павильоны киностудии. Съемки начнутся летом-2019. Кроме белорусских и индийских кинематографистов, участие примут также специалисты из Великобритании, России и Польши.

Нилеш Сахай, кинопродюсер, актер (Индия):

Я выбрал Беларусь, потому что это нетронутая страна в плане съемок подобных фильмов. И у нее большой потенциал. Вообще, это будет – если я не ошибаюсь – первый индийский фильм, снятый в вашей стране. И он даст новое видение зрителям, когда они придут в кинотеатры, о том, как могут выглядеть боевики.