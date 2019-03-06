«Он даст новое видение зрителям»: в Беларуси снимут индийский боевик

Новости Беларуси. Что такое белорусский Болливуд? Узнаем скоро, когда на «Беларусьфильме» снимут индийский боевик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Что такое белорусский Болливуд? Узнаем скоро, когда на «Беларусьфильме» снимут индийский боевик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая договоренность достигнута. Продюсером картины будет известный актер из Болливуда. Нилеш Сахай знаком зрителям по роли в криминальной драме «Ангел». Он прилетел в Минск посмотреть павильоны киностудии.
Съемки начнутся летом-2019. Кроме белорусских и индийских кинематографистов, участие примут также специалисты из Великобритании, России и Польши.
Нилеш Сахай, кинопродюсер, актер (Индия):
Я выбрал Беларусь, потому что это нетронутая страна в плане съемок подобных фильмов. И у нее большой потенциал. Вообще, это будет – если я не ошибаюсь – первый индийский фильм, снятый в вашей стране. И он даст новое видение зрителям, когда они придут в кинотеатры, о том, как могут выглядеть боевики.
Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Идея о сотрудничестве с Индией, с Болливудом витает давно в воздухе. У нас сейчас есть шанс создать что-то совместное. Сейчас мы делаем первые шаги друг навстречу другу, знакомимся, ищем варианты сотрудничества. Меня, например, как генерального директора киностудии, это очень радует.
Съемки картины, кроме Минска, будут вестись в Мумбаи. Работу над фильмом планируется закончить к концу года.