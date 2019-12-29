Избранный Нео в реальной жизни. Что случилось с этим ребёнком?
Парень хотел сфотографировать сестру на фоне снеговика, но что-то пошло не так. За эпичный снимок стоит поблагодарить отца детей.
Юноша проводил время на улице вместе с сестрой. Ребята соорудили снеговика, надели на него кепку и решили сделать фотографию. В этот момент вмешался отец – он захотел бросить в дочку снежок.
Фото: reddit.com/user/n_barrett
Стоит отдать должное способностям мужчины. Поражённая прямым попаданием комка снега, девочка не удержалась на ногах. Удивление ребёнка видно невооружённым взглядом, и теперь этот момент явно станет одним из чудесных семейных воспоминаний.
Фото: кадр из фильма «Матрица»
Кстати, не так давно мы показывали другую девочку, которая пала в неравном бою.
Её поразил сон – здесь подробнее.