Избранный Нео в реальной жизни. Что случилось с этим ребёнком?

Парень хотел сфотографировать сестру на фоне снеговика, но что-то пошло не так. За эпичный снимок стоит поблагодарить отца детей.

Юноша проводил время на улице вместе с сестрой. Ребята соорудили снеговика, надели на него кепку и решили сделать фотографию. В этот момент вмешался отец – он захотел бросить в дочку снежок.