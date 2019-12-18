Камбербэтч на передовой, Геральт и готический нуар: кинопремьеры 2019-2020

Зима – время премьер, и не только новогодних. Помимо массовой истерии в сети вокруг «Ведьмака», в кинотеатрах можно будет увидеть много разножанровых фильмов, поэтому каждый сможет найти что-то для себя. «Ведьмак»

Фото: imdb.com

Самая ожидаемая премьера декабря. После того, как Netflix заявил о запуске сериала, фаны начали строчить ядовитые твиты. А кода появился трейлер, тут и вовсе понеслось: и Цири блеклая, и Геральт слишком слащав, и Йеннифэр больше похожа на цыганку, чем на жгучую искусительницу-колдунью. Разбираться в справедливости этих нареканий не будем. Каждый сам сможет сделать вывод, уже после просмотра сериала. Конечно, у всех в голове сложился определенный образ героев, потому что поклонники сравнивают в первую очередь с популярной компьютерной игрой, а не книгами Сапковского. Сюжет первого сезона «Ведьмака» охватывает рассказы из книг «Последнее желание» и «Меч предназначения». При этом главная тема как раз семейные взаимоотношения Геральта, Цири и Йен. Создатели не ставили целью 100-процентную адаптацию книги, скорее будет несколько другой взгляд на привычных героев и ситуации. Правда, никто не отменял того, что Геральт все-таки останется ведьмаком и будет сражаться с чудовищами. Кстати, исполнитель главной мужской роли – Генри Кавилл – признался, что сам геймер, поэтому к роли Геральта подходил с особыми чувствами. «Сначала я открыл для себя игры, потом – книги, и вселенная «Ведьмака» стала много для меня значить. Я часто думал о том, как бы сыграл Геральта. И когда выпала возможность, не упустил её». Осталось дождаться премьеры – 20 декабря «Маленькие женщины»

Фото: Wilson Webb Фильм является новой экранизацией романа американки Луизы Мэй Олкотт. Книга рассказывает о жизни и взрослении четырех сестер семейства Марч. Действие разворачивается на фоне Гражданской войны в США и повествует о чувствах и перипетиях таких непохожих девушек. Оказывается, истории о сестринстве и гендерном положении нужны как никогда. Неоднократно роман экранизировался, особенно популярен был сериал ВВС с Вайноной Райдер, Кирстен Данст и Кристианом Бэйлом. На этот раз съемки поручили Грете Гервиг, которая получила за «Леди Бёрд» «Золотой глобус». В картине снимались такие звезды как Мэрил Стрип, Эмма Уотсон, Сирша Ронан и др. В кинотеатрах – с 30 января 2020 года «1917»

Фото: Francois Duhamel В фильме показан один день глазами двух солдат во время Первой мировой войны. Ужас, грязь окопов, пули и страх. Солдатам предстоит пересечь территорию противника и доставить важное донесение, которое поможет избежать гибели сотни военных. Чтобы погрузить глубже зрителей в действие, режиссер создал иллюзию беспрерывного действия, картина постоянно движется вместе с героями. Кстати, снимал военную драму Сэм Мендес, известный своими работами «Красота по-американски», «Дорога перемен», «007: Координаты «Скайфол». А чтобы добавить еще больше масштаба, стоит сказать, что главные роли в «1917» сыграли Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт, Колин Фёрт. Англичане уже смогли посмотреть фильм и поделиться своими впечатлениями. «Поистине уникальный военный фильм, который заставляет зрителя оказаться на войне, на передовой. Обязательно к просмотру на большом экране». «И-и-и-и-и вот ваш главный кандидат! «1917» – лучший военный фильм со времен «Спасения рядового Райана». Мировая премьера состоится 25 декабря, а российская – аж 30 января «Джентльмены»

Фото: imdb.com Новый фильм Гая Ричи с МакКонахи в главной роли, а еще там будет Хью Грант, Колин Фаррел, Чарли Ханнэм и другие. Наконец Ричи вернулся к своим сюжетным истокам – фильмам про наркотики, стрельбу, деньги! В основе фильма лежит история про английского наркобарона Микки Пирсона (выпускника Оксфорда, на минуточку!), который решил срубить денег и продать наркобизнес американцам. Но в его окружении с этим не согласны, и развязывается настоящая война за прибыльную империю Пирсона. Когда ждать искрометного юморного экшена? В российском прокате с 13 февраля 2020 года «Маяк»