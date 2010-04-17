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Фото. О создании анимации «Как приручить дракона»

17 апреля 2010 12:10
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Chris Sanders, режиссер: Невероятное 3D зрелище! Я хотел работать с летающими существами еще в молодости.

Анимации нового поколения чаще всего славятся технологическими особенностями.

Chris Sanders, режиссер: 
Невероятное 3D зрелище! Я хотел работать с летающими существами еще в молодости. На мой взгляд, у них всегда был перевес.

Dean Deblois, режиссер: 
Сначала анимация не планировалась как трехмерная, но затем 3D решили сюда интегрировать.Лучшие сцены — это, безусловно, полеты на драконах.

Своим восторгом делится также актер Gerard Butler, который озвучивал Стоика: 
Как будто сам ощущаешь свежий воздух, как будто сам прыгаешь в воду. Все сделано так, как будто камера прикреплена к этому дракону. В детстве мне снилось, что я летаю высоко. Так что моя мечта, считайте, сбылась.

# Кино # Кино

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