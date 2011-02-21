Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Stella McCartney советуют этой весной белый цвет

Белый цвет начинает наступление вместе с весной. Хотя, признаемся, он начал волновать модниц аккурат под новый год. Все дело в кролике. И белые шубки совсем скоро уступят место самым модным белым сарафанам.

Да, он немного полнит, но как удачно смотрится на загорелой коже! А жарким летом чистая белая одежда выглядит очень освежающе. Можно даже не тратить много времени на стирку: модными будут абсолютно все оттенки белого – от снежного до грязного, и, конечно же, слоновая кость и молочный.

Модельеры нашли белый цвет превосходным вариантом для создания безупречно гладкой одежды в стиле минимализма. Простая конструкция фасона, использование изысканных тканей – и в результате милое, нежное очарование нарядов. Белый неприхотлив – он бесподобен и для объемных футуристичных платьев, и для легких пасторальных комплектов, и для деловых костюмов. И в каждом случае разный эффект – и экстравагантность, и мягкость, и шик.

Полностью белая одежда – это один из главных и самых смелых трендов наступающего сезона. А если вам не нравится ощущать себя в центре внимания и роль невесты – пройденный этап, смело добавляйте к белому глубокий черный. Это будет – обещают дизайнеры – самое модное сочетание лета.

Впрочем, белый – это всего лишь холст. В качестве аксессуаров подойдут вещи любых оттенков. Больше металла. И главное блеска - и в украшениях, и в глазах.

Многие всемирно известные дизайнеры выбрали этот цвет для моделей своих коллекций. Среди них: