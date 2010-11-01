Изменения, которые произошли с кинотеатром «Октябрь» за 35 лет

Один из самых популярных минских кинотеатров – «Октябрь» открылся ровно 35 лет назад. Что было на его месте раньше, и каким задумывал здание автор проекта?

Небольшой деревянный кинотеатр «Зорка» - именно он считается предшественником современного «Октября». Зрительный зал, рассчитанный где-то на 300 мест, почти всегда был полон до отказа. Тогда на экранах шли фильмы «Девушка с гитарой», «Война и мир». Сейчас это золотой фонд советского кино.

В июле 1964 года в кинотеатре после капитального ремонта установили широкий экран. Но это не спасло его от сноса в начале 70-х. Старый кинотеатр слишком контрастировал с помпезной застройкой проспекта Ленина. Да и выросшему из довоенных размеров Минску нужны были новые, более вместительные кинозалы, сообщает корреспондент компании «Столичное телевидение».

Именно в это время проектируется «Октябрь» под руководством Валентина Малышева. Архитектурное решение старого кинотеатра определило размер участка под строительство - шириной всего 74 метра. Для подобного сооружения, конечно, недостаточно. Поэтому здание ушло вглубь улицы Хмельницкого, а часть подсобных помещений в целях экономии пространства разместилась под зрительным залом.

Зал в свою очередь запроектировали овальной формы – в виде амфитеатра. Фасад получился округлым не случайно. Благодаря такому решению здание воспринимается меньшим по размеру и не сковано окружающей застройкой.

Торжественное открытие кинотеатра состоялось 30 января 1975 года. В этот день на его экране демонстрировали нашумевший фильм «Блокада», посвященный обороне Ленинграда.

А через три года на большие экраны вышел «Служебный роман» Эльдара Рязанова, который стал лидером советского кинопроката. Чтобы достать билеты на сеанс приходилось отстоять многочасовую очередь, которая вытягивалась по проспекту, сообщает корреспондент компании «Столичное телевидение».

С тех пор кинотеатр стал местом показа самых новых и лучших фильмов. Для своего времени «Октябрь» был не просто кинотеатром, а развлекательным центром: с танцполом и кафе. На втором этаже разместился зал ожидания с зимним садом. Некоторые из этих растений – ровесники самого кинотеатра. Среди экзотичных зарослей можно услышать и щебет птиц. Не так давно здесь приютили целое семейство попугаев, от которых по разным причинам отказались хозяева. Теперь кинотеатр - их родной дом.

Теперь заглянем за кулисы, святая-святых любого кинотеатра. Раньше это помещение называлось будкой киномеханика. Теперь – целый киноаппаратный комплекс.

Юрий Некрасов, киномеханик:

Все фильмы приходят в больших ящиках, пленка из этих ящиков клеится на другое специальное устройство. Длина рулона составляет 3-4 км, в зависимости от длины фильма. Фильм вытягивается через это устройство, проходит через проектор, потом возвращается обратно. То есть после сеанса он опять готов к демонстрации.

Сам кинозал был новаторским для своего времени: специальный акустический потолок, особое покрытие стен. Ощущение, что ты внутри космического корабля. Кстати, этот зал по-прежнему считается самым большим в Минске – 1344 места.

Оксана Анищенко, дежурный кинозала:

Мы пытались сосчитать количество зрителей, которые посетили кинотеатр «Октябрь» с момента его основания, то есть за 35 лет. Получилась цифра в более 70 млн. человек.

И чего только не видели эти стены: их сотрясали раскаты смеха, и чуть было не захлестнуло наводнение.

Оксана Анищенко, дежурный кинозала:

Когда у нас шел показ фильма «Титаник», столько слез и эмоций я не видела за время своей работы.

«Октябрь» не раз становился победителем конкурса «Любимец публики». И по-прежнему остается одним из самых популярных кинотеатров города.