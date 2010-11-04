«Пять минут» с Анной Шеститко

За окном поздняя осень, а значит — «Лістапад». Уже 17 по счету. Торжественное открытие этого престижного международного кинофорума — завтра. Ведущие кинорежиссеры, сценаристы, актеры и критики будут беспристрастно оценивать качество современных фильмов, и выносить свой профессиональный приговор. Побыть в роли кинокритика, хотя бы пять минут, позволю себе и я. Меня зовут Анна Шеститко, здравствуйте!

О том, что современное белорусское кино переживает не лучшие времена, говорят много. Собственно, кино мы снимаем, но его мало и далеко не того качества, чтобы претендовать на статус «национального фильма». Причину проблемы кто-то усматривает в фактической монополии «Беларусьфильма» на производство художественных картин. Другие говорят о необходимости перехода отечественной киноиндустрии на рыночные рельсы. Но причины можно искать бесконечно, а вот решать существующие проблемы необходимо уже сейчас.

В сентябре 2008 года в Минске открылся суперсовременный мультиплекс «Беларусь». За два года работы — он не просто окупился, а вышел в уверенный «плюс». Интерес белорусов к кинематографу подтверждали многочисленные очереди, когда купить билет на премьерный показ того или иного фильма — казалось просто «невыполнимой миссией». Но если условия просмотра фильмов, созданные для белорусского зрителя, отвечают всем современным критериям, то отечественный кинопродукт особого зрительского интереса не вызывает. Нет фильмов близких по силе или хотя бы равных старым кинолентам, таким, например, как «Через кладбище» Виктора Турова, «Дикая охота короля Стаха» Валерия Рубинчика или «В августе 44-го» Михаила Пташука.

И это при том, что наши сценаристы, режиссеры и актёры постоянно доказывают свою «профпригодность» не только на международных кинофестивалях и конкурсах, но и развивают «соседние» кинорынки. Ни для кого не секрет: многие рейтинговые на российском телевидении сериалы и фильмы создаются именно белорусами.

Получается, для производства хороших фильмов есть всё: и талантливые кадры, и государственная поддержка, и благодарный белорусский зритель. Но чего-то не хватает...

В современном мире кинематограф уже давно перешел в разряд киноиндустрии. Это означает, что кино более не является исключительно произведением искусства, уникальным и бесценным в своем роде. В мире, где всё продается и имеет свою цену, кино становится товаром, обладающим стоимостью и соответствующим денежным выражением. А одним из основных критериев успешности того или иного кинопроекта является показатель кассовых сборов, т.е. дохода, который удалось собрать после проката фильма на больших экранах и реализации DVD.

К примеру, в рейтинге самых кассовых за всю историю мирового кинематографа фильмов, первую строчку занимает работа Дж. Кемерона «Аватар». При бюджете в 237 млн. долларов, он собрал в мировом прокате — 1 миллиард 622 миллиона. На втором месте — фантастическая сага «Властелин колец», на третьем — любимый, не только детьми, «Гарри Поттер» - собравший 850 миллионов, на четвертом — одна из частей «Пиратов карибского моря» - принёсшая своим создателям — 841 миллион долларов.

Именно кассовые сборы являются залогом не только «хороших гонораров» творческой группы, но и гарантией спонсорской поддержки будущих кинопроектов.

А вот обеспечивать высокие финансовые показатели должны, прежде всего, кинопродюсеры. Именно они составляют наиболее многочисленную в мировой киноиндустрии группу, и именно этих профессионалов так не хватает сегодня белорусскому кино. Доходы от продажи «наших» фильмов составили всего 8% от соответствующих затрат. Это говорит о том, что выделяемые государством деньги расходуются, мягко говоря, неэффективно. И одно дело, когда производство картины действительно, предполагает большие затраты (скажем на создание спецэффектов), а другое - когда деньги просто «растекаются» по различным бюрократическим каналам, покрывая, расходы на содержание целого штата работников, согласовывающих многочисленные «бумаги».

Как и любой другой сфере экономики киноиндустрии требуется здоровая конкуренция.

Александр Лукашенко:

Деньги будем направлять только на новое. Только на окупаемое. Государство тоже может быть заказчиком некоторых фильмов, но не исключительным заказчиком и не так, как было до сих пор. И обязательно на конкурсной основе.

Производители «важнейшего из искусств» должны завоёвывать зрителя своей продукцией. Ведь именно от зрителя, потратившего время и деньги на просмотр того или иного фильма, зависит не только прибыль компании-производителя, но также статус и популярность режиссера, актера, сценариста, участвующих в создании той или иной картины.

В рамках «Лістапада» будет много премьер. На экраны выйдет российско-белорусский фильм «Брестская крепость» - первый совместный кинопроект Союзного государства. Увидят зрители минского форума и первый белорусский бульба — хоррор – фильм ужасов с национальным колоритом. Режиссёр — выпускник белорусской Академии искусств — Андрей Кудиненко.

Приятного просмотра и до встречи в кинозале!