Сколько получают актеры в России за один съемочный день: тарификационная сетка

Прошедший кризис поставил крест на кинобизнесе России и оставил одного мецената – государство. И не важно, что многим снова придется выполнять государственный заказ. Главное – остаться в профессии.

Федор Бондарчук, режиссер:

Кино здесь и сейчас в России не производят. И производить ближайшие годы не будут. Будут производить только за счет федеральных средств.

Федор Бондарчук долго не хотел вступать в Союз кинематографистов России. Он не мог простить того, как в начале перестройки его отца обвиняли именно в выполнении государственного заказа. Теперь Федор Сергеевич даже вошел в правление Союза кинематографистов. В полной уверенности, что теперь именно эта организация должна участвовать в распределении казенных денег, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Опыт докризисного года показал, что из 200 картин, на которые потратилось государство, до экрана дошли только 30. А когда в бюджете дефицит, уверен Бондарчук, помогать нужно только самым достойным.

Федор Бондарчук, режиссер:

Противники говорят, что дают деньги Михалкову. Да, дают Михалкову, потому что он оскоровский лауреат, потому что он получил Венецию, Берлин и все мыслимые и немыслимые награды.

В России существует тарификационная сетка актеров (съемочный день длиться 12 часов, после 13 часов за каждый час платится 10% ставки):

Высшая категория – актеры вне категорий. Получают 2700$ за один съемочный день.

1 категория – актеры, сыгравшие не менее 7 главных ролей. Получают 1400$ за съемочный день.

2 категория – 5 главных ролей. Получают 1000$ за съемочный день

3 категория – 3 главные роли или 15 ролей второго плана. Получают 570$ за съемочный день.

4 категория – 2 главные роли или 10 ролей второго плана. Получают 390$ за съемочный день.

5 категория – актеры, сыгравшие не менее одной главной роли или не менее 5 ролей второго плана. Получают 215$ за съемочный день.

6 категория – 5 эпизодов. Получают 140$ за съемочный день.

7 категория – нет ролей. Получают 80$ за съемочный день.

8 категория – актеры, занятые в массовке. Получают 10$ за съемочный день.

Сергей Сельянов – продюсер полусотни фильмов, в том числе балабановского «Брата». Это он вместе с 18 коллегами решил дать бой алчным артистам.

Серей Сельянов, продюсер:

Почему актер должен получать такие большие деньги, притом, что продюсер в убытке. Притом, что режиссер получает вместо актера. Что это такое? Это не нормально.

Обнаружив себя вне категории, с самой высокой ставкой, Федор Бондарчук все равно возмущен действиями продюсеров, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Федор Бондарчук, режиссер:

Ну как тарифицировать Машкова, как тарифицировать Миронова, Безрукова. Ну как? Это люди с гонорарами, а не с определенной суммой за съемочный день. Это невозможно.

Такая же тарификационная сетка актеров существовала в Советском союзе. Например, труд Наталии Крачковской оценивался по высшей категории. Но куда там до заработков нынешних кумиров!

Наталия Крачковская, актриса:

За роль мадам Грицацуевой в фильме «12 стульев» Леонида Гайдая я получила 75 рублей! Съемочный день у меня стоил 7.50. Я помню, что купила себе роскошные английские туфли.

Никакой зависти к молодым и успешным. Только радость за то, что актерам начали наконец-то хорошо платить. Единственное, что расстраивает актрису – обсуждение сумасшедших гонораров в нашей стране стало публичным. Ведь никак не объяснить, что труд артиста – не легче шахтерского. Если надо, то многие артисты готовы сняться почти бесплатно. У Крачковской уже был такой опыт. В перестроечном кино.

Наталия Крачковская, актриса:

Во-первых, мы снимались в своей одежде. Если и были какие-то костюмы, то очень незначительные, а так все свое. Были гримеры, а вот парики приносили свои.