Андрей Мягков, сыгравший Женю Лукашина в «Ирония судьбы, или С легким паром!», отмечает 75-летие

Новости России. Удивительный талант, высокое актерское мастерство и внутренняя интеллигентность. Андрею Мягкову сегодня исполняется 75 лет. С праздником народного артиста РСФСР поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актерская карьера Мягкова началась сразу и стремительно. После окончания Школы-студии его пригласили в прославленную труппу «Современника». Поначалу ему в основном удавались роли лирического героя, однако с годами Андрей Мягков прекрасно овладел мастерством характерного актера, тяготеющего к яркой комедийности и гротеску.

В предновогодний вечер 1976 года вся страна была прикована к экрану: телевидение транслировало новый фильм Эльдара Рязанова с Мягковым в главной роли «Ирония судьбы, или С легким паром!». Зрители буквально влюбились в его Женю Лукашина. За эту роль артист получил свою первую Государственную премию.

В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали «Служебный роман» и «Жестокий романс».

Помимо актёрства, Андрей Мягков является также автором нескольких детективов, по одному из них «Сивый мерин» поставлен фильм. Увлекается портретной живописью.