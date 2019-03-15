Борис Годунов: 5 заслуг перед Россией

Каждый из российских самодержцев по-своему послужил Отечеству: кто славу и величие приумножил, а кто правил страной бездарно. Кем был для России Борис Годунов? Судя по летописям, дошедших до наших времен, оценить его роль однозначно не получится. Но бесспорно то, что Россия благодаря его влиянию на царя Федора Иоанновича и в годы уже его единоличного царствования сделала немало шагов вперед. Из разных источников мы собрали историческую информацию и сформулировали 5 достижений Годунова как государственного деятеля.

1. Новые города

При нахождении Годунова у власти Россия активно строилась. Осваивались новые земли, появлялись новые поселения, крепости и города. В 1585 году был построен Воронеж, на берегах Волги – Самара, Царицын, Саратов. В 1596 году на карте России появился Белгород. В Сибири заложили город Томск. В эти же годы для охраны западных границ в Смоленске возвели грандиозную по тем временам крепостную стену, которая стоит там до сих пор и поражает своей мощью. Кто не был, съездите посмотреть. Честно скажу – впечатляет.

2. Водопровод в Кремле

Вкладывая деньги и энергию в развитие окраин, власти при Годунове, естественно, не забывали и о столице. В Кремль был проведен водопровод. Воду из Москвы-реки качали насосы. Такого чуда Русь еще не видывала. А для обеспечения безопасности в городе возводились новые крепостные укрепления. Когда летом 1591 года крымский хан Газы Гирей задумал очередной поход на Москву, он подошел к ее стенам, потоптался под ними со своим многотысячным войском, но штурмовать не решился. Так и ушел ни с чем восвояси. А ведь до этого его отец Девлет Гирей в 1571 году разорил и сжег Москву дотла. Иван Грозный тогда из города сбежал и потом до конца жизни мучился от позора.

3. Социальные реформы

По инициативе Бориса Годунова были проведены некоторые важные социальные и правовые реформы. Во-первых, вышел запрет на бессудные казни. В те лихие времена на плахах не успевала высыхать кровь, так часто рубили головы русскому люду. И нередко просто по доносу, без доказательства вины. Царь своим указом остановил этот беспредел и повелел без суда никого не лишать жизни. При фактическом правлении Годунова легче стало жить посадским людям, т.е. городским жителям. Говоря современным языком, были введены налоговые послабления для ремесленников и торговцев. Интересное решение было принято в отношении беглых крестьян. Если тебя поймали в течение 5 лет после побега, -- суд и возвращение хозяину. Если кому-то удавалось прятаться 6 лет и более, того после поимки помещику не возвращали. Чтобы помочь дворянам пережить разразившийся в России экономический кризис, Годунов пролоббировал временное восстановление Юрьева дня (право крестьян переходить от одного помещика к другому). Правда, на земли церковников и думских бояр это не распространялось – начальству и так неплохо жилось.

4. Сближение с Западом

Годунов при царе Федоре активно и талантливо влиял на внешнюю политику государства. В 1595 году был заключен мирный договор со Швецией, положивший конец русско-шведской войне. А когда сам Борис, хитро оттеснив или вообще убрав конкурентов, в 1598 году взобрался на трон, западный вектор во внешней политике стал приоритетным. Он распахнул ворота для иноземных купцов, ученых, врачей, инженеров, архитекторов, которым здесь давались высокие должности и земли. Дети русских дворян получили возможность учиться уму-разуму за границей. Хотел было царь открыть московский университет, да попы, которым он помог когда-то утвердить на Руси патриаршество, стали в позу. Они были уверены, что вместе со знаниями в головы молодежи начнет проникать всякая западная ересь. Но процесс европеизации сознания было не остановить. Люди стали брить бороды, на иностранный манер одеваться и оформлять дома, устраивать светские мероприятия.

5. Помощь подданным

Фортуна не всегда улыбалась царю Борису. В 1601 году в Россию пришла беда. Долгие проливные дожди и грянувшие за ними ранние морозы уничтожили весь урожай. На следующий год катастрофа в аграрном секторе повторилась. Начался страшный голод. Цена на хлеб выросла в сто раз. Видя такое дело, царь приказал остановить рост и сделал цену фиксированной. Не получилось. Хлеб продолжал дорожать, а деньги дешеветь. Гиперинфляция заставила царя раздавать бедным бюджетные деньги и открывать госрезервы продовольствия. Так власти пытались выйти из критического положения. Голод продолжался три года.

Ваш В.Д.