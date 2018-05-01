В США скончалась звезда фильма «Твин Пикс»

Новости США. На 53 году жизни скончалась звезда «Твин Пикса» Памела Гидли. Женщина умерла 16 апреля, но известно об этом стало 30 апреля.

Как сообщает Daily Mail, семья актрисы не назвала причину смерти. По их словам, она «мирно умерла в своём доме» в Нью-Гэмпшир.

Памела Гидли родилась 11 июня 1965 года в городе Метуен штата Массачусетс. Она была единственной дочерью в семье, но у неё были три брата.

В 4 года Гидли выиграла конкурс красоты «Little Miss Lovely» в Новой Англии. В 15 лет девушка украсила обложку журнала «Seventeen».

12 марта 1985 года в городе Австралии Сиднее 19-летняя Памела выиграла конкурс модельного агентства Wilhelmina «Самая красивая девушка в мире».

В 1986 году Гидли дебютировала в фильме «Столкновение». Известность к актрисе пришла после роли Терезы Бэнкс в фильме 1992 года «Твин Пикс: Сквозь огонь». Памела Гидли также знакома ролями в фильмах «Блеск», «Наслаждение», в сериалах «C.S.I. Место преступления» и «Ищейка».