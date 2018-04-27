«PROзвёзд». Тина Канделаки отказалась ехать в Штаты вместе с Брюсом Уиллисом

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон подарила своему супругу принцу Уильяму второго сына. Мальчик весом 3 килограмма 800 граммов появился на свет 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне, куда его мать доставили ранее утром. Супруг во время родов не отходил от жены ни на секунду и поддерживал новоиспечённую маму.

Напомним, новорождённый малыш стал третьим ребёнком герцога и герцогини. Первенец Уильяма и Кейт, принц Джордж, появился на свет в июле 2013 года, а принцесса Шарлотта – в мае 2015. Малютка будет носить титул принца Кембриджского и займёт пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старшего брата и даже сестры. Благодаря внесенным поправкам в британский закон о престолонаследии, мальчики больше не имеют преимущества. Таким образом, малышка Шарлотта стала первой девочкой в британской королевской семье, которая может участвовать в гонке за трон, несмотря на то, что у неё появился младший брат.

Весной прошлого года телезрители шоу «Холостяк» с замиранием сердца следили за любовными перипетиями звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова. Финалистками стали две претендентки на сердце обаятельного ловеласа – Екатерина Никулина и восточная красавица Мадина Тамова. Вопреки ожиданиям телезрителей, Глинников предпочёл Никулину, чем поверг в шок поклонников передачи. Отношения молодых людей за проектом продлились всего полгода. Причиной разрыва стала потасовка между экс-влюбленными. По неподтверждённым данным, артист пытался выгнать Екатерину из своей московской квартиры, когда его подвыпившая невеста явилась домой под утро после бурной вечеринки, и между любовниками якобы состоялась драка. Родственники Глинникова подтвердили: девушка разбила избраннику лицо. При этом в ход пошли не только кулаки, но и предметы техники.

Но по недавно опубликованным фотографиям в социальной сети молодого Казановы становится ясно: у актёра появилась новая пассия, залечившая физические и душевные увечья парня.

Фанаты и СМИ уже провели расследования и выяснили – у Ильи Глинникова бурный роман с той самой Мадиной Тамовой, которую артист отверг год тому назад. Влюбленных выдали фотографии, размещённые одновременно и с одинаковой геолокацией.

А звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк избавилась от многомиллионного долга, отравлявшего ей жизнь. Напомним, в 2012 году актриса оформила валютный ипотечный кредит на крупную сумму. Заворотнюк планировала купить земельный участок в Подмосковье и рассчитаться с долгами в кротчайшие сроки. Насмешкою судьбы, в стране грянул экономический кризис, и сумма кредита, зафиксированная в долларовом эквиваленте, при перерасчёте увеличила долг артистки почти в два раза. На имущество Анастасии был наложен арест, судебные приставы запретили артистке выезжать за границу до момента уплаты задолженности и даже хотели признать её банкротом! Судебные тяжбы длились несколько лет. И вот, на днях, появилась радостная новость: Заворотнюк выиграла дело и подписала с «Русским ипотечным банком» мирное соглашение.