«PROзвёзд». Тина Канделаки отказалась ехать в Штаты вместе с Брюсом Уиллисом
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон подарила своему супругу принцу Уильяму второго сына. Мальчик весом 3 килограмма 800 граммов появился на свет 23 апреля в больнице Святой Марии в Лондоне, куда его мать доставили ранее утром. Супруг во время родов не отходил от жены ни на секунду и поддерживал новоиспечённую маму.
Напомним, новорождённый малыш стал третьим ребёнком герцога и герцогини. Первенец Уильяма и Кейт, принц Джордж, появился на свет в июле 2013 года, а принцесса Шарлотта – в мае 2015. Малютка будет носить титул принца Кембриджского и займёт пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старшего брата и даже сестры. Благодаря внесенным поправкам в британский закон о престолонаследии, мальчики больше не имеют преимущества. Таким образом, малышка Шарлотта стала первой девочкой в британской королевской семье, которая может участвовать в гонке за трон, несмотря на то, что у неё появился младший брат.
Весной прошлого года телезрители шоу «Холостяк» с замиранием сердца следили за любовными перипетиями звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова. Финалистками стали две претендентки на сердце обаятельного ловеласа – Екатерина Никулина и восточная красавица Мадина Тамова. Вопреки ожиданиям телезрителей, Глинников предпочёл Никулину, чем поверг в шок поклонников передачи. Отношения молодых людей за проектом продлились всего полгода. Причиной разрыва стала потасовка между экс-влюбленными. По неподтверждённым данным, артист пытался выгнать Екатерину из своей московской квартиры, когда его подвыпившая невеста явилась домой под утро после бурной вечеринки, и между любовниками якобы состоялась драка. Родственники Глинникова подтвердили: девушка разбила избраннику лицо. При этом в ход пошли не только кулаки, но и предметы техники.
Но по недавно опубликованным фотографиям в социальной сети молодого Казановы становится ясно: у актёра появилась новая пассия, залечившая физические и душевные увечья парня.
Фанаты и СМИ уже провели расследования и выяснили – у Ильи Глинникова бурный роман с той самой Мадиной Тамовой, которую артист отверг год тому назад. Влюбленных выдали фотографии, размещённые одновременно и с одинаковой геолокацией.
А звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк избавилась от многомиллионного долга, отравлявшего ей жизнь. Напомним, в 2012 году актриса оформила валютный ипотечный кредит на крупную сумму. Заворотнюк планировала купить земельный участок в Подмосковье и рассчитаться с долгами в кротчайшие сроки. Насмешкою судьбы, в стране грянул экономический кризис, и сумма кредита, зафиксированная в долларовом эквиваленте, при перерасчёте увеличила долг артистки почти в два раза. На имущество Анастасии был наложен арест, судебные приставы запретили артистке выезжать за границу до момента уплаты задолженности и даже хотели признать её банкротом! Судебные тяжбы длились несколько лет. И вот, на днях, появилась радостная новость: Заворотнюк выиграла дело и подписала с «Русским ипотечным банком» мирное соглашение.
В Москве состоялся бизнес-форум, в программе которого была заявлена Тина Канделаки со спичем «Продюсер своей жизни». В рамках форума телеведущая откровенно рассказала, как отшила самого Брюса Уиллиса. Знакомство со звездой голливудских боевиков состоялось, когда теледива ещё работала в программе «Истории в деталях». Ей предложили сделать интервью с американским артистом. По словам телезвезды, Уиллис сам выступил инициатором общения. Канделаки призналась, что до последнего думала, что стала участницей программы «Розыгрыш» на Первом канале. На протяжении длительного времени ей звонили агенты актёра и уверяли, что Брюс безумно хочет познакомиться с девушкой, однако он так занят озвучанием мультфильма, где играет зайчика, что никак не может выкроить свободное время. Каково же было удивление Тины, когда долгожданная встреча всё-таки состоялась. Спустя какое-то время секс-символ сделал Канделаки заманчивое предложение уехать с ним в Штаты, на что звезда ответила отказом. По мнению ведущей, она приняла абсолютно правильное решение и ни капельки не жалеет о несостоявшемся романе.