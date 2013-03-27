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Актеру Алексею Жаркову исполнилось 65

27 марта 2013 08:13
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Новости России. Талантливому актеру театра и кино Алексею Жаркову сегодня 65. Народного артиста России с праздником поздравил Президент Беларуси.

Сцена привлекала Алексея с самого детства. Еще будучи маленьким мальчиком, он уже пробовал свои силы в актерском искусстве. Дебютом в кино юного Жаркова стала роль Пети в фильме «Здравствуйте, дети!». Первый большой успех актеру принесли картины  «Торпедоносцы» и «Мой друг Иван Лапшин».

Всего Алексей Дмитриевич сыграл в кино более сотни ролей. Больше всего запомнились зрителю «Тайны дворцовых переворотов», «Палата №6» и «Узник замка Иф», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Российские актеры # Кино

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