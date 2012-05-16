Каннский кинофестиваль: впервые в конкурсной программе будет показан белорусский фильм

Новости Франции. Один из старейших и самых престижных в мире кинофестивалей открывается во Франции. В конкурсной программе Каннского кинофорума впервые будет показан белорусский фильм, снятый совместно с кинокомпаниями европейских стран. Это кинолента «В тумане». В основе фильма – произведение известного белорусского писателя Василя Быкова.

Сложнопостановочная историческая картина была снята за 28 дней. А на съемочной площадке работала группа из девяти государств Европы.

«В тумане» – второй игровой фильм Сергея Лозницы. Премьера игрового дебюта режиссера ленты «Счастье мое» состоялась в мае 2010 года также на Каннском кинофестивале.

Престижный форум проводится с 1946 года. Самый почетный приз в Каннах – присуждаемая за лучший фильм «Золотая пальмовая ветвь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.