Андрей Миронов – артист, работавший на износ и умерший прямо во время спектакля

Умел этот человек очень много работать. Потому стал таким – блистательным, невероятным, ни на кого не похожим, любимцем публики и всех женщин Советского Союза, артистом Андреем Мироновым.

Женщины просто сходили с ума. Говорят, в него все влюблялись: артистки, которые играли с ним в театре, снимались с ним в кино, и просто тысячи и тысячи поклонниц.

Артист очень много работал. Ему, наверное, повезло, потому что он сыграл очень много замечательных ролей мирового театрального репертуара. Он играл Хлестакова, Чацкого, Фигаро, Дон Жуана. А потом пристрастился к режиссуре, сам стал ставить спектакли в Театре Сатиры.

А еще Андрей Миронов постоянно снимался в кино. И его блистательные работы – это, конечно, фильмы «Бриллиантовая рука», «Необыкновенные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов» и фильм, в котором он сыграл для себя такую неожиданную, драматическую, роль – фильм режиссера Германа «Мой друг Иван Лапшин».

А еще – постоянные съемки на телевидении, записи на радио, новые песни. И как это все можно было успеть?

Его время было расписано буквально по минутам. Близкие друзья и особенно мама ему постоянно говорили: «Нельзя так много работать, надо остановиться, надо делать паузы». Но иначе жить он не мог. Театр – это было главное в его жизни.

Мы все хорошо помним, как умер этот великий артист. Это были опять гастроли, опять лето, только – Рига, Оперный театр и спектакль, один из его самых любимых – «Женитьба Фигаро». Андрей Миронов не успел немного договорить до конца своего монолога и упал на руки своего друга Александра Ширвиндта. «Шура, голова…» – говорят, были его последние слова.

Но не все знают, что родился этот артист тоже почти на сцене.

Был 1941 год, начало марта. Актриса Мария Миронова играла в спектакле. И спектакль уже подходил к концу, когда она прошептала своей подружке, актрисе Татьяне Пельтцер: «Больше не могу, я, кажется, сейчас рожаю». «Ты что! – сказала ей подруга. – Погоди, не на сцене же, давай хотя бы за кулисами».

Марию Миронову еле успели довезти до роддома. И родился мальчик, которого назвали Андрюшей. День рождения – 8 марта.

Андрей Миронов очень любил свою мать. Все праздники проводил всегда с ней. Где бы ни находился, в какой части света, обязательно каждый вечер ей звонил. И слушался свою маму беспрекословно. А она была женщиной довольно крутого характера, очень сильной, невероятно властной. И, говорят, полностью подчинила себе всю жизнь сына.

Однажды перед самым Новым годом Андрей привел к маме Анастасию Вертинскую. Красивейшая женщина, актриса. Но мама поджала губки и, когда Андрей сказал, что Настя будет встречать с ними Новый год на даче, категорически сказала (хорошо, что ему одному, Насти в это время не было): «Ты что, у нас на даче нет для нее лишнего стула». Вот такая это была женщина.

На съемках фильмах «3+2» Миронов влюбился в актрису Наталью Фатееву. Он был очень в нее влюблен, а она, говорят, относилась к нему снисходительно. Андрей Миронов был для нее слишком маменькиным сынком, не самостоятельным.

Говорят, на протяжении многих лет у него был роман с актрисой Татьяной Егоровой. Она написала книгу – книгу странную, и, я думаю, в этой книге желаемое выдается за действительное. Но на Татьяне Егоровой Андрей Миронов так и не женился.

Его женой стала Екатерина Градова. Когда сегодня смотришь на ее фотографии – это такая старушка в черных, почти монашеских одеждах, которая ведет очень уединенный образ жизни, никому не дает интервью. И в ней невозможно узнать ту роскошную красавицу, которую вся страна знала как радистку Кэт из культового сериала «Семнадцать мгновений весны».

Этот брак просуществовал недолго, но родилась дочь – сегодня замечательная актриса – Мария Миронова. И есть внук – полный тезка своего деда. Говорят, он очень похож на него.

А потом его женой стала Лариса Голубкина. Говорят, он на протяжении 10 лет четыре раза делал ей предложение. А она все отказывалась. Но с 1975 года они стали жить вместе.

Я думаю, это была счастливая пара. Они действительно – Голубкина и Миронов – очень любили друг друга.

Андрей Миронов – артист-праздник, артист-фейерверк. Сегодня таких артистов, по-моему, нет.

Как хорошо, что он был и что сегодня мы можем смотреть фильмы с его участием.

Элеонора Езерская