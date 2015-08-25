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Погружение в загадочный и удивительный мир стимпанка

25 августа 2015 09:21
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Дирижабли и паровозы, механические роботы и чудные ученые, джентльмены в цилиндрах - и все это приправлено мистикой. Таков мир стимпанка. Если вы о нем ещё не слышали, предлагаем вместе отправиться в увлекательное путешествие.

Стимпманк (Steampunk)  или паропанк - жанр научной фантастики. Впервые появился на страницах книг Жюля Верна, Марка Твена и Герберта Уэллса.

Действия происходят в мире, где главенствуют технологии паровых машин и механика. Вселенную стимпанка авторы стилизуют под эпоху раннего капитализма. В первую очередь это Англия второй половины 19 века с играющими фабрично-городскими пейзажами.

Несмотря на то, что зародился стимпанк как литературный жанр, наибольшей популяризации способствовал кинематограф.

Притягательный мир стимпанка быстро нашёл своих поклонников и привёл к рождению новой субкультуры, в которой существует своя философия, музыка, мода и дизайн.

# Фотофакт # Кино # Кино # Дмитрий Тихоненко # Сергей Гайко # Симпанк

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