28 марта кинорежиссер Александр Митта отмечает 80-летие

Новости России. Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта сегодня отмечает 80-летие. С юбилеем народного артиста поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Известность в Советском Союзе и за его пределами режиссеру принесла картина «Звонят, откройте дверь», в которой поднимались проблемы подростков. И далее были картины «Гори, гори, моя звезда», «Точка, точка, запятая», «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

В 1980 году Митта представил на суд зрителей свою самую кассовую ленту: фильм-катастрофу «Экипаж». Его посмотрели 90 миллионов зрителей, и продан он был в 92 страны мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.