Свадьба, на которую не пришел ни один из 300 приглашенных, тронула мир

Новости Китая. На свадьбу этой молодой пары из провинции Хэнань не дошел ни один гость из нескольких сотен приглашенных. На торжестве присутствовали лишь десять человек – самые близкие люди для жениха и невесты.

Причина, по которой гости не добрались до места назначения – более чем уважительна. На минувших выходных на Китай обрушился супертайфун «Непартак». Он нанес сокрушительный удар по восточным провинциям страны, вызвал многочисленные наводнения и оползни.