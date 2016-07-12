Свадьба, на которую не пришел ни один из 300 приглашенных, тронула мир

Новости Китая. На свадьбу этой молодой пары из провинции Хэнань не дошел ни один гость из нескольких сотен приглашенных. На торжестве присутствовали лишь десять человек – самые близкие люди для жениха и невесты.
Причина, по которой гости не добрались до места назначения – более чем уважительна. На минувших выходных на Китай обрушился супертайфун «Непартак». Он нанес сокрушительный удар по восточным провинциям страны, вызвал многочисленные наводнения и оползни.
Из-за разгула стихии эвакуировали почти полмиллиона населения. Здесь подробнее.
Когда невеста Чжоу Тянь зашла в зал торжеств и увидела, что он пуст, едва не расплакалась. Но быстро взяла себя в руки и даже сумела найти в происходящим определенный символизм.
Слова, произнесенные Чжоу, растрогали пользователей соцсетей по всему миру.
Чжоу Тянь, невеста:
Нет гостей – это ничего. Некому меня поддержать – это ничего. Никаких фейерверков – это тоже не имеет никакого значения. Мне нужен только ты, даже если ты пришел мокрый с ног до головы. Неважно, что происходит вокруг, я выйду за тебя.
Те немногочисленные гости, которые присутствовали в зале, не могли сдержать слез. Они в подробностях и рассказали о свадьбе в социальных сетях.