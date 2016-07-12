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Свадьба, на которую не пришел ни один из 300 приглашенных, тронула мир

12 июля 2016 14:21
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Новости Китая. На свадьбу этой молодой пары из провинции Хэнань не дошел ни один гость из нескольких сотен приглашенных. На торжестве присутствовали лишь десять человек – самые близкие люди для жениха и невесты.

Причина, по которой гости не добрались до места назначения – более чем уважительна. На минувших выходных на Китай обрушился супертайфун «Непартак». Он нанес сокрушительный удар по восточным провинциям страны, вызвал многочисленные наводнения и оползни.

Из-за разгула стихии эвакуировали почти полмиллиона населения. Здесь подробнее.

Свадьба, на которую не пришел ни один из 300 приглашенных, тронула мир -1

Когда невеста Чжоу Тянь зашла в зал торжеств и увидела, что он пуст, едва не расплакалась. Но быстро взяла себя в руки и даже сумела найти в происходящим определенный символизм.

Слова, произнесенные Чжоу, растрогали пользователей соцсетей по всему миру.

Чжоу Тянь, невеста:
Нет гостей – это ничего. Некому меня поддержать – это ничего. Никаких фейерверков – это тоже не имеет никакого значения. Мне нужен только ты, даже если ты пришел мокрый с ног до головы. Неважно, что происходит вокруг, я выйду за тебя.

Те немногочисленные гости, которые присутствовали в зале, не могли сдержать слез. Они в подробностях и рассказали о свадьбе в социальных сетях.

# Свадьба # Фотофакт # калейдоскоп # Чжоу Тянь

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